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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;dan önemli açıklamalar

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, güvenlik güçleriyle iftar programında konuştu. Erdoğan, "Can çekişen terör örgütlerini yeniden palazlandırma niyetlerini görüyoruz, bunları çok yakından takip ediyoruz. Her kim şiddeti, kaosu, eşkıyalığı, vandallığı bir hak arama yolu olarak görürse, dün olduğu gibi yine karşısında devletimizin çelikten yumruğunu bulacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen 'Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik Mensupları ile İftar' programında konuştu. Programda gündeme dair birçok konuya değinen Erdoğan, önemli mesajlar verdi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"(Beşiktaş'taki gece kulübü yangını) Böyle büyük bir acının yaşanmasında kimin sorumluluğu, ihmali, kusuru varsa hepsinin üzerine kararlılıkla gidilecektir.

Bu seçimler, milli iradenin gücünün yanı sıra her seçim döneminde gündeme getirilen kimi ithamların da asılsız olduğunu ortaya koymuştur.

"TÜM TERÖR ÖRGÜTLERİ, MİLLETİMİZİN DÜŞMANIDIR"

Siyaset üstü görmemiz gereken bir konu da terör belasıdır. PKK'sından FETÖ'süne, DEAŞ'ından DHKPC'sine tüm terör örgütleri, milletimizin düşmanıdır.

Türkiye'nin ve bölgenin geleceğinde teröre yer olmadığını, herkese göstermekte kararlıyız. Son seçimlerle bu kararlılığımız daha da perçinlenmiştir.

Can çekişen terör örgütlerini yeniden palazlandırma niyetlerini görüyoruz, bunları çok yakından takip ediyoruz.

Her kim şiddeti, kaosu, eşkıyalığı, vandallığı bir hak arama yolu olarak görürse, dün olduğu gibi yine karşısında devletimizin çelikten yumruğunu bulacaktır.

Ekonomide yol haritamız olan Orta Vadeli Program ve 12'nci Kalkınma Planımızı uygulamakta kararlıyız.

Dağdaki eşkıyaya nasıl müsaade etmiyorsak, kendini devletten, hukuktan üstün gören şehir eşkıyalarına da nefes aldırmayacağız.""

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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