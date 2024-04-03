Erdoğan'dan Düzce Belediye Başkanı Özlü'ye: Takma kafana, zaferin küçüğü büyüğü olmaz

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 3 Nisan 2024 06:51 - Güncelleme: 3 Nisan 2024 07:00 - Güncelleme:

Politika Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 40,22'lik oy oranı ile Düzce Belediye Başkanlığına yeniden seçilen Faruk Özlü'yü tebrik etti. Erdoğan'ın, daha yüksek bir oy oranı elde etmek istediğini söyleyen Özlü'ye cevabı ise, "Takma kafana, zaferin küçüğü büyüğü olmaz. Zafer zaferdir" oldu.