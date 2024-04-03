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Haberler > Politika > Erdoğan'dan Düzce Belediye Başkanı Özlü'ye: Takma kafana, zaferin küçüğü büyüğü olmaz

Erdoğan'dan Düzce Belediye Başkanı Özlü'ye: Takma kafana, zaferin küçüğü büyüğü olmaz

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Politika Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 40,22'lik oy oranı ile Düzce Belediye Başkanlığına  yeniden seçilen Faruk Özlü'yü tebrik etti. Erdoğan'ın, daha yüksek bir oy oranı elde etmek istediğini söyleyen Özlü'ye cevabı ise, "Takma kafana, zaferin küçüğü büyüğü olmaz. Zafer zaferdir" oldu.

31 Mart yerel seçimlerinde Düzce’de, kesin olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 40,22’sini alan AK Parti adayı ve Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, yeniden belediye başkanlığına seçildi.

Faruk Özlü’yü telefonla arayarak tebrik eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Sıkışığım, bazı seyahatlerim var. Amerika, Sudi Arabistan oralardan döndüğüm zaman inşallah muzaffer illerimizi ziyaret edeceğim” dedi.

'TAKMA KAFANA, ZAFER ZAFERDİR'

Bunun üzerine Faruk Özlü, seçimlerde daha yüksek bir oy oranı elde etmek istediğini belirtti. Erdoğan ise, “Takma kafana zaferin küçüğü büyüğü olmaz. Zafer zaferdir” şeklinde karşılık verdi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, X sosyal medya hesabından o anları paylaştı.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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