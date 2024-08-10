Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmalı konuya son noktayı koydu: Şakirpaşa kapanmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çukurova Uluslararası Havalimanı Açılış Töreni'ne katıldı. Bölgedeki Şakirpaşa Havalimanı'nın kapatılacağı iddialarına değinen Erdoğan, "Şakirpaşa kapanmayacak, eğitim merkezi olarak bölgeye hizmet verecek. Muhalefetin işi gücü bu tür yalanları uydurmak. Vatandaşımızı provoke ederken nereye varmaya çalışıyorsunuz? Sizin bu ülkede tek bir dikili ağacınız yok." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 58. havalimanımız Çukurova Havalimanı açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Havalimanımızın tüm bölgemize, tüm ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen bakanlığımıza, firmalarımıza, mühendislerimize, tüm işçi kardeşlerime sonsuz teşekkür ediyorum. Sadece bir havalimanı değil tüm dünyaya yeni modern, estetik bir kapı açıyoruz. Çukuroava'nın eşsiz güzellikteki sembollerinin her köşesine işlendiği havalimanımızın dünya standartlarında olduğunu görebiliyoruz.

3 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLANACAK

Yıllık yolcu kapasitesi 9 milyon, 3.500 metre uzunluğundaki ana pistteki en geniş gövdeli uçaklar bile iniş kalkış yapabilecek. 3 bin kişiye istihdam sağlanacak. Havalimanının yatırım miktarı 608 milyon 500 bin euro. Havalimanımızın Adana'ya mesafesi 35, Mersin'e mesafesi 49 kilometredir. Yardımcı pistimiz de bulunuyor. İki adet sürat taksi yolu, 48 uçak kapasiteli apron, 21 uçak kapasiteli genel havacılık apronu, yer hizmetleri, araç park yeri, nöbetçi kuleleri ile en üst standartta donatılmıştır. Üst yapı tesislerimizin kapalı alanı 214 bin 180 metrekareyi buluyor.

İnşada bölgemizin sembollerini kullanmaya özen verdik. Bu toprakların simgesi pamuk ile turuncu renk süslemelerde özellikle tercih edildi. Akdeniz'de yaşayan tüm kardeşlerimizin benimseyeceği bir yaklaşımla inşa edildi. Devletimiz 25 yılda 297 milyon 100 bin euro kira bedeli elde edecektir.

Son yıllarda ülkemize kazandırdığımız pek çok eseri kamu özel ortaklığıyla hayata geçirdik. Devletin bütçesinden tek kuruş harcamadan eserleri tamamladık. Türkiye'ye katma değer sağladık.

MUHALEFETE HAVALİMANI TEPKİSİ

Alışkanlıkları değiştirmek, yeniye uyum sağlamak vakit alır. Bazı vatandaşlarımızın dile getirdiği hususları doğal karşılıyoruz. Muhalefetin "istemezükçü" tavrı bırakması lazım. Şakirpaşa Havalimanı kapatılacakmış... Yahu nereden çıktı bu? Şakirpaşa bir eğitim merkezi olarak bölgeye hizmet verecek. Kapatma diye bir şey yok, muhalefetin işi gücü bu tür yalanları uydurmak. Bu yalanlar tutmaz. Bu iddia ve yalanlarla havalimanımızı yıpratmak için kendilerini paralıyorlar. Böyle muhalefet olmaz. Yatırımı kötüleyerek nereye varmaya çalışıyorsunuz? Vatandaşımızı provoke ederken nereye varmaya çalışıyorsunuz? Sizin bu ülkede tek bir dikili ağacınız yok.

İBB'NİN PARİS'TE VERDİĞİ PARTİYE ELEŞTİRİ

Millete hizmet etmeye gelince kasada para yok, Paris'te keyif çatmaya gelince var. Ülkenin kaynaklarıyla ilgili cümleler kurulacaksa eleştirilmesi gerek Çukurova Havalimanı değil; halkın parasını Paris'te har vurup harman savuran müsriflerdir. Bunun takdirini aziz milletimize bırakıyorum.

Çukurova havalimanını depremi öne sürerek eleştirmek tam bir akıl tutulmasıdır."

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