Erdoğan'dan CHP'ye 'lüks davet' tepkisi: SGK'ya gelince para yok Paris'e gelince var

İBB'nin Paris'teki lüks davetini gündemine alan Erdoğan "SGK'ya gelince para yok, Paris'te keyif çatmaya gelince var" sözleriyle muhalefete tepki gösterdi.

İBB geçtiğimiz günlerde Paris'teki Galliera Sarayı'nda bir organizasyon gerçekleştirmiş, organizasyonun detayları sosyal medyada gündem olmuştu.

Sadece haftalık kirası 249 bin euro olan Paris'teki 'İstanbul Evi'ne yönelik eleştirilere İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu şu şekilde cevap vermişti:

Biz orada İstanbul'u tanıtmak, anlatmak için bulunurken burada dakika dakika ne yaptığımıza ilişkin iftiralarla karşı karşıya kaldık. Bu lafların geçerliliği yok. 4 gün Paris'teydik. Olimpiyat oyunlarını izledik. Biz orada İstanbul'u tanıtmak, anlatmak için bulunurken burada dakika dakika ne yaptığımıza ilişkin iftiralarla karşı karşıya kaldık. 2036'da olimpiyatlara İstanbul'da ev sahipliği yaptığımızda çabalarımız daha iyi anlaşılacak.

"MİLLETE GELİNCE PARA YOK PARİS'E GELİNCE VAR"

İsraf, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da gündemine geldi. Çukurova Havalimanı açılışında konuşan Erdoğan CHP'li belediyelerin SGK borçlarına atıfta bulunarak şunları söyledi:

Dünyanın hangi ülkesinde böyle bir muhalefet vardır. Yatırımı kötüleyen muhalefet olmaz. Bu ülkede dikili tek bir ağacınız yok. Bunun adı siyasi hasetliktir. SGK'ya borç ödemeye gelince kasada para yok, millete hizmet etmeye gelince kasada para yok, Paris'te keyif çatmaya gelince var.

Ülkenin kaynaklarıyla ilgili cümleler kurulacaksa eleştirilmesi gerek Çukurova Havalimanı değil; halkın parasını Paris'te har vurup harman savuran müsriflerdir. Bunun takdirini aziz milletimize bırakıyorum.