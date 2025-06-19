Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ve TOKİ ortaklığında Kahramanmaraş'ta yapılan deprem konutları açılışında konuşuyor. Azerbaycan lideri Aliyev'e teşekkür eden Erdoğan, "250 bininci deprem konutunu teslim ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Kahramanmaraş Azerbaycan Mahallesi’nde 250 Bininci Afet Konutu Anahtar Teslimi ve Kura Çekim Töreni'ne katıldı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Aziz kardeşim, saygıdeğer misafirler, sevgili Kahramanmaraşlılar... Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Azerbaycan Mahallesi için katkıda bulunan tüm kardeşlerimi de yürekten selamlıyorum. Huzurunuzda İlham kardeşime ve heyetine ikinci evleri lan Türkiye'ye hoş geldiniz diyorum. Böylesine özel bir tören münasebetiyle kendilerini burada ağırlamaktan bahtiyarlık duyuyoruz.

"BİZ İKİ DEVLET, TEK YÜREK TAŞIYAN MİLLETİZ"

Burada 1 millet 2 devlet şiarının somutlaşmasına bir kez daha şahitlik ediyoruz. Çünkü biz aynı bayrağın gölgesinde dua eden, aynı seccadede gözyaşı döken bir milletin iki devlet, tek yürek taşıyan evlatlarıyız. Rabbim muhabbetimizi daim eylesin.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kader birliğinin en somut örneklerinden bir, açılışını yaptığımız konutlardır. 6 Şubat 2023'te tarihimizin en büyük doğal afetlerinden birini yaşadık. 11 ilimizde gördüğümüz yıkım ve elem tüm acılarımızdan ayrıydı. 53 binden fazla canımızı toprağa verdi. Rabbim bizlere böyle bir acıyı tekrar yaşatmasın.

"İLK KOŞAN ÜLKE AZERBAYCAN OLDU"

Depremin ilk anından beri inancımızı hiç yitirmedik. İmtihan karşısında bir gün bile ümitsizliğe kapılmadık. Milletimizle gönül gönle verdik. Süratle kendimizi toparladık. Ülkemizin imdadına ilk koşanlardan biri can Azerbaycan'dı... Felaketin haberini alır almaz 'Seninleyim Türkiyem' diyerek arabasının tavanına varını yoğunu sararak milletimize yardım etmeye çalışan, dualarıyla, gözyaşlarıyla acımızı paylaşan Azerbaycan halkının dayanışmasını hiçbir zaman unutamayız. İlham kardeşimin ve ailesinin de güçlü katkılarının gönlümüzde hep ayrı bir yeri ar.

Azerbaycan Mahallesi de adeta gurur tablomuz. Burası depremle yıkıldı, şimdi Azerbaycan'ın da desteğiyle yeniden ayağa kalktı... Kültür merkez, ilkokuluyla burası Türkiye Yüzyılına yakışacak öncü şehirlerinden biri olacak. Bugün itibarıyla projelerimizin hemen hemen yarısını tamamladık. Yıl sonuna kadar kalan eserlerimizi de tamamlayıp hak sahiplerine teslim edeceğiz.

Bu kardeşlik eli, Maraş'ın bağrına kardeşlik mührünü vurmuştur. Çakılan her çivide Türk'ün alın teri vardır. İşçisinden mühendisine, emeği geçen her bir kardeşime şükranlarımı sunuyorum.

Buradaki gibi projelerle asın felaketinde yıkılan şehirlerimize umut verecek yeni ortamlar inşa ediyoruz. Konutların yanında sosyal donatı alanları, altyapı projeleriyle yeni yaşam alanları kuruyoruz. Tarihi alanları da aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırıyoruz.

"VERDİĞİMİZ SÖZLERİ UNUTMADIK"

Milletimize hiçbir zaman düş kırıklığı yaşatmadık. Seçim meydanlarında verdiğimiz sözleri inşallah burada da tutacağız. Bu anlayışla deprem bölgesini devasa bir şantiyeye çevirdik. İnanın hiçbir ülke bu afetin altından bu denli hızlı kalkamazdı.

Muhalefet kendi iç kavgalarıyla mücadele ederken biz tamamladığımız yapıları hak sahiplerine teslim ediyoruz. Bugün rakamları 250 bine yükseltiyoruz.

"MUHALEFET İŞİ BİTİNCE DEPREM BÖLGESİNİN YOLUNU UNUTTU"

Her seçim döneminde bol keseden atıp tutan, şimdi deprem bölgesinin yolunu bile hatırlamayanların ufku, ancak sandıkları kadardır. İşleri bitince millet akıllarına bile gelmiyor. Koltuk mücadelesinden başlarını kaldıramıyorlar. Acınacak haldeler. Bizim pusulamız hiçbir zaman muhalefet olmadı. Biz 23 yıldır olduğu gibi yine sadece işimize bakıyoruz. Onlar umutsuzluk yayacak, biz afetzedelerin yoldaşı olacağız. Onlar yapamazsınız diyecek, biz de şehirlerimizi daha güçlü şekilde ayağa kaldıracağız."