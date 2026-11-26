Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın gençlik yıllarında Kur’an-ı Kerim dersleri aldığı, “Kasımpaşalı Kemal Efendi” olarak tanınan Kurra Hafız Ali Kemal Hut hayatını kaybetti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kur’an-ı Kerim hocası "Kasımpaşalı Kemal Efendi" olarak tanınan Kurra Hafız Ali Kemal Hut vefat etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kur’an-ı Kerim hocasıydı... Ali Kemal Hut hayatını kaybetti

Kurra Hafız Ali Kemal Hut’un vefatını İsmailağa Camii'nin sosyal medya hesabından yayımlanan taziye mesajıyla duyuruldu. Mesajda, Ali Kemal Hut'a Allah'tan rahmet, başta ailesi, yakınları ve talebeleri olmak üzere cemaat mensuplarına ve sevenlerine başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kur’an-ı Kerim hocasıydı... Ali Kemal Hut hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kasımpaşa'daki gençlik yıllarında Kur'an-ı Kerim dersleri aldığı Hut, Cumhurbaşkanı'nın yetişmesinde emeği bulunan isimlerden biri olarak biliniyordu. Erdoğan, 24 Ekim 2026'da İstanbul'un Ayvansaray semtinde bulunan tarihî Emir Buhari Tekkesi'ni ziyaret ederek eski hocası Ali Kemal Hut ile bir araya gelmişti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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