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Cumhuriyet'in Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki haberine yalanlama

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Cumhuriyet&#039;in Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki haberine yalanlama

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Cumhuriyet gazetesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki iddialarını yalanladı. Söz konusu haberde, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malazgirt’teki konuşmasının ardından kuvvet komutanları, davet edilmelerine rağmen sahneye çıkmadılar" ifadelerine yer verilmişti. DMM tarafından yapılan açıklamada iddiaların asılsız olduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malazgirt’teki konuşmasının ardından kuvvet komutanları, davet edilmelerine rağmen sahneye çıkmadılar" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

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CUMHURİYET'İN HABERİ YALANLANDI

DMM'den yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malazgirt’teki konuşmasının ardından kuvvet komutanları, davet edilmelerine rağmen sahneye çıkmadılar" iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Cumhuriyet'in Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki haberine yalanlama - 2. Resim

Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Malazgirt Zaferi'nin yıldönümü etkinliğindeki konuşmasının ardından, protokol sahneye davet edilmiştir. Kuvvet komutanlarımızın da sahneye çıktığı ancak sahnenin uzunluğu nedeniyle görüntüler kaydedilirken kadrajın dışında kaldıkları tespit edilmiştir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadesine yer verildi.

Cumhuriyet'in Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki haberine yalanlama - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi

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