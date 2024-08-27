Cumhuriyet'in Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki haberine yalanlama

Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 27 Ağustos 2024 11:58 - Güncelleme: 27 Ağustos 2024 12:18 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Cumhuriyet gazetesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki iddialarını yalanladı. Söz konusu haberde, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malazgirt’teki konuşmasının ardından kuvvet komutanları, davet edilmelerine rağmen sahneye çıkmadılar" ifadelerine yer verilmişti. DMM tarafından yapılan açıklamada iddiaların asılsız olduğu belirtildi.