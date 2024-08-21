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Dayak yediği eniştesine kurşun yağdırdı, ardından araç ile üzerinden geçti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kayseri'de bir kişinin eniştesini silahla vurduktan sonra üzerinden araçla geçerek öldürdüğü olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Videoda katil zanlısının önce eniştesinden dayak yediği, ardından da belindeki silahla ateş açtığı görüldü.

Melikgazi ilçesine bağlı Mimarsinan Şirintepe Mahallesi Gaffar Okkan Bulvarı üzerinde geçtiğimiz 3 Mart'ta meydana gelen olayda, aralarında önceden husumet bulunduğu iddia edilen Yener K. ile eniştesi Sertan Temel (45) arasında tartışma çıktı.

Dayak yediği eniştesine kurşun yağdırdı, ardından araç ile üzerinden geçti - 1. Resim

ARAÇLA ÜZERİNDEN GEÇİP KAÇMIŞ

Çıkan tartışmada Yener K.; yanında bulunan tabancayla Temel'e ateş etti. Şüpheli ardından Serkan Temel'in üzerinden araç ile geçtikten sonra kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Temel'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Dayak yediği eniştesine kurşun yağdırdı, ardından araç ile üzerinden geçti - 2. Resim

Olayın ardından kaçan Yener K., polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alınırken, talihsiz adamın cenazesi incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Dayak yediği eniştesine kurşun yağdırdı, ardından araç ile üzerinden geçti - 3. Resim

KAN DONDURAN CİNAYET KAMERADA

Öte yandan, yaşanan cinayetin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Sertan Temel'in marketten çıkan kayınbiraderi Yener K.'nın önünü kestiği ve darp etmeye başladığı görüldü. Yener K.'nın ardından belindeki silahı çıkararak eniştesine ateş ettiği, mermisi bittikten sonra şarjörü değiştirerek ateş etmeye devam ettiği anlarda güvenlik kamerasına yansıdı.

Dayak yediği eniştesine kurşun yağdırdı, ardından araç ile üzerinden geçti - 4. Resim

Şüphelinin bindiği araç ile Sertan Temel'in üzerinden geçtikten sonra kaçtığı anlarda saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Ayrıca, çevredeki vatandaşların da panik olduğu anlarda görüntülerde yer aldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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