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DEM Parti' Kurban Bayramı vesilesiyle CHP'yi ziyaret ederek kayyımlara karşı yardım talep etti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

DEM Parti, Kurban Bayramı nedeniyle CHP Genel Merkezi'ne ziyaret düzenledi. DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk, kayyım atamalarına karşı CHP'den yardım istedi.

DEM Parti, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde bayramlaşma mesaisine girdi. DEM Parti heyeti, bayram dolayısıyla CHP Genel Merkezine ziyarette bulundu.

DEM Parti' Kurban Bayramı vesilesiyle CHP'yi ziyaret ederek kayyımlara karşı yardım talep etti - 1. Resim

DEM PARTİ KAYYIMLARA KARŞI CHP'DEN DESTEK İSTEDİ

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk başkanlığındaki heyeti, CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel başkanlığındaki heyet karşıladı.

Burada konuşan DEM Partili Çelenk, kayyım meselesinin genel olarak partisini huzursuz ettiğini dile getirdi. CHP'den destek isteyen Çelenk, "Yeniden aynı dalgayı mı yaşayacağız diye huzursuz olduk. Buna sizlerin de desteğiyle hep birlikte bir direnç geliştirirsek aşacağımızı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

CHP'DEN DEM PARTİ'YE NORMALLEŞME MESAJI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel, 31 Mart seçimlerinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Türkiye'nin normalleşmesi adına olumlu adımlar attığına söyledi.

DEM Parti'ye ümit veren Yücel, "Demokrasilerde iletişim, diyalog, ortak akıl, istişare ve uzlaşı olmazsa olmazdır. Bu birilerini de rahatsız etti, onu da hepimiz gözlemliyoruz." açıklamasında bulundu.

DEM Parti' Kurban Bayramı vesilesiyle CHP'yi ziyaret ederek kayyımlara karşı yardım talep etti - 2. Resim

SIDDIK AKIŞ TERÖR ÖRGÜYÜNE ÜYE OLMAKTAN TUTUKLANDI HAKKARİ'YE KAYYIM ATANDI

Hakkari’nin DEM Partili Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış, terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı ve kayyım ataması yapıldı. 

İçişleri Bakanlığı, DEM Partili Hakkâri Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden uzaklaştırıldığını, yerine Hakkâri Valisi Ali Çelik'in Belediye Başkan Vekili olarak atandığını duyurdu.

Van'da gözaltına alındıktan sonra Hakkari'ye getirilen Akış ile 12 kişinin yargılandığı dava görüldü. Akış, hakkında 2014 yılında Hakkari 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Silahlı terör örgütünü yönetmek', 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'Örgüt propagandası yapmak' suçlarından dava açılmıştı.

Davanın en son görülen duruşmasında ise savcı esas hakkındaki mütalaasını açıklayarak Akış'ın 'örgüt yöneticisi' suçlamasıyla 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Akış'ın adliyeye getirilişi öncesi adliye çevresinde polis geniş güvenlik önlemi aldı.  

DEM Parti' Kurban Bayramı vesilesiyle CHP'yi ziyaret ederek kayyımlara karşı yardım talep etti - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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