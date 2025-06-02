DEM Parti, Meclis Başkanvekili olarak Pervin Buldan'ı seçti
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı- Güncelleme:
DEM Parti, TBMM'nin 28. Yasama Dönemi İkinci Devre Meclis Başkanvekilliği için DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan'ı belirledi.
DEM Parti'de bugün yapılan kapalı Meclis Grup Toplantısı'nda yeni Meclis Başkanvekili belirlendi.
Meclis Başkanvekili olarak Van Milletvekili ve İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan seçildi.
NE OLMUŞTU?
TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan'da evinde geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından kaldırıldığı hastanede ameliyata alınmış ve 3 Mayıs'ta hayatını kaybetmişti. Önder'in vefatı sonrası TBMM Başkanvekili koltuğu boş kalmıştı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir