DEM Parti'den bir skandal daha! Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Türk bayrağını kaldırdı
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31 Mart'ta DEM Parti adayı Serra Bucak'ın görevi devraldığı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde bir skandal daha ortaya çıktı. Son toplantıda, Belediye Meclisi'ndeki Türk bayrağını kaldıran DEM'li yöneticiler, bu kez de Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin web sitesindeki Türk bayrağını kaldırdı.
Yerel seçimlerde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni DEM Parti'nin kazanmasından sonra skandallar peş peşe geliyor.
DEM Parti, meclis salonunda bulunan Türk bayrağını kaldırmıştı. Salonun aralık ayında çekilen karelerinde Türk bayrağının olduğu görülmüştü. Nisan ayındaki belediye meclis toplantısında Türk bayrağının kaldırıldığı fotoğraf kareleriyle kanıtlanmıştı.
Bu olay tazeliğini korurken, DEM Parti yönetimindeki Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesinde yer alan Türk bayrağı kaldırıldı.
Tepki çeken uygulama sosyal medya kullanıcıları tarafından fark edildi.
ERDOĞAN VE ATATÜRK'E HAKARET EDİLMİŞTİ
Öte yandan, dün ortaya çıkan görüntülerde ise DEM Parti tarafından kazanılan Sur Belediyesi'nde Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret edildi.
Belediye binasına giren DEM Partililer, Mustafa Kemal Atatürk ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını görünce, sinkaflı sözler sarf etti.
İçişleri Bakanlığı, olayla ilgili mülkiye müfettişi görevlendirdiğini duyurmuştu.