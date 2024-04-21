DEM Parti'den bir skandal daha! Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Türk bayrağını kaldırdı

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi 21 Nisan 2024 15:02 - Güncelleme: 21 Nisan 2024 15:36 - Güncelleme:

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31 Mart'ta DEM Parti adayı Serra Bucak'ın görevi devraldığı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde bir skandal daha ortaya çıktı. Son toplantıda, Belediye Meclisi'ndeki Türk bayrağını kaldıran DEM'li yöneticiler, bu kez de Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin web sitesindeki Türk bayrağını kaldırdı.