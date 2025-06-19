Denizin rengi değişti! Büyükşehirden açıklama var

İzmit'in mavi denizi kahverengiye döndü. Alg patlaması olduğu düşünülen bu değişim hakkında Büyükşehir yetkililerinden açıklama geldi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde marina bölgesinde gezinenler karşılaştıkları manzara karşısında şoke oldu. Kıyaya yakın alanın tamamen kahverengiye döndüğü görüldü.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerince, renk değişimi gözlenen bölgelerden numuneler alınarak analiz edilmek üzere TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Deniz Araştırmaları ve Teknolojileri Laboratuvarlarına gönderildi.

BÜYÜKŞEHİR 'MEVSİM DEĞİŞİMİ' DEDİ

Büyükşehir yetkilileri, mevsim değişimlerinde suyun renginin kırmızı veya kahverengiye dönmesine neden olan biyolojik değişimin kısa süreliğine görülebileceğini belirtti.