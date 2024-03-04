'Deprem fırtınası' İstanbul'u etkileyecek mi? Uzman isim canlı yayında cevapladı

Çanakkale'de meydana gelen ve İstanbul'dan da hissedilen 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz, TGRT Haber canlı yayınında açıklama yaptı. Deprem Uzmanı Okan Tüysüz, daha önce bölgede 7.2 şiddetinde deprem yaşandığını söyledi. Yeni artçı depremlere işaret eden Tüysüz, olası "Marmara Depremini etkiler mi?" sorusuna da cevap verdi. Tüysüz, "tekrarlı depremler hasar ortaya çıkabilir" dedi.

Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Son olarak Çanakkale'de İstanbul ve çevre illerde de hissedilen şiddetli bir deprem meydana geldi. AFAD'dan gelen ilk bilgilere göre deprem 4,9 büyüklüğünde yerin 14 km altında gerçekleşti. Depremin ardındanuzman isim Okan Tüysüz, canlı yayında dikkat çeken açıklamada bulundu.

TGRT Haber canlı yayınına katılan Tüysüz şunları söyledi:

AYNI BÖLGE DAHA ÖNCE 7.2 İLE SALLANDI

"İlk verilere göre deprem 4.7 ila 4.9 arasında meydana geldi. Kısa bir süre sonra daha net veriler verilebilir. Yenice Gönen arasında olan bir deprem. Depremin olduğu bölge 1953 yılında 18 Mart günü 7.2 büyüklüğünde bir deprem üretti. O dönem 256 can kaybımız olmuştu bu depremde. Bölgede de büyük bir hasar bırakmıştı.

Bugün yaşanan deprem sığ bir deprem. İstanbul'a 200 km uzaklıkta ama bu kadar geniş bir alanda hissedilen bir deprem. 4.9'luk deprem hasar verici bir deprem olarak kabul edilmez. Ancak çok kötü yapılmış yapılarda, tuğla ve briket halindeki binalarda hasar meydana gelebilir. Can kaybına yol açmasını beklemiyoruz.

Bu fayın devamı da biraz daha Bandırma-Erdek civarından geçerek Gemlik Körfezi'ne bağlanan bir fay. Bunun üzerinde daha büyük bir deprem olursa, çok büyük deprem olma ihtimali yok diyebiliriz, bunun İstanbul'a etkilemesi oldukça zor. Epey zor. Hissederiz, sarsılırız bir miktar, İstanbul'da, Bursa'da, Tekirdağ'da ama bir hasar olmaz.

1953 yılında Kuzey Anadolu Fayı kırıldığı için daha büyük bir deprem beklentimiz yok. 4.9'luk depremin ancak 4.0 büyüklüğüne kadar artçılar görebiliriz.

MARMARA DEPREMİNİ TETİKLER Mİ?

İstanbul'da beklenen Marmara depremiyle alakalı değil. Marmara'da beklenen deprem Kuzey Anadolu Fay hattının kuzey kolu üzerinde. İstanbul Yeşilköy'e 8-9 km uzaklıkta, Marmara Denizi içerisinde olan Adaların önünden geçen bir fayda bekliyoruz. Ama bugünkü deprem ise Bandırma'dan geçen Gönen'den Yenice'ye uzanan fay hattında meydana geldi. Bu iki fay farklı kollarda dolayısıyla birbirini etkilemesi söz konusu değil.

YAPILAR YORULUYOR, TEKRAR OLURSA HASAR OLABİLİR

Hasar oluşturacak kadar büyük bir deprem beklentimiz yok bu bölgede. Burada sarsıntıdan çok ivme değerleri dediğimiz deprem dalgalarının hızlanması önemli. İstanbul'da hissedilen ivme değerinin çok düşük olduğunu düşünüyorum. Tabi bu tür küçük depremler yapıların kötü inşa edilmiş ve zayıf zeminde yer alan binaların zaman içinde yorulmasına yol açıyor. Hasar oluşturmasını beklemediğimiz bir deprem. Ama bunun gibi tekrarlı depremler çok olursa bunlardan dolayı hasarlar ortaya çıkabilir."