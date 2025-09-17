Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Haberler > Kızılcık Şerbeti 105. bölüm fragmanı neden yayınlanmadı, 19 Eylül'de ekrana gelecek mi?

Kızılcık Şerbeti 105. bölüm fragmanı neden yayınlanmadı, 19 Eylül'de ekrana gelecek mi?


- Güncelleme:
Kızılcık Şerbeti 105. bölüm fragmanı neden yayınlanmadı, 19 Eylül&#039;de ekrana gelecek mi?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

4.sezonuyla ekran karşısına çıkan Kızılcık Şerbeti dizisinin 105. bölüm fragmanının yayınlanmaması izleyicilerin kafasında soru işaretleri oluşmasına yol açtı. Peki, Kızılcık Şerbeti 105. bölüm fragmanı neden yayınlanmadı, 19 Eylül'de ekrana gelecek mi? İşte tüm ayrıntılar..

Geçtiğimiz hafta 4. sezonuna başlayan Kızılcık Şerbeti, sezona olaylı bir giriş yaptı. Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm fragmanında Firaz ve Doğa arasında yakınlaşması RTÜK'ün radarından kaçtı ardından tüm platformlardan kaldırıldı. 

4. sezon, sosyal medyada büyük tartışmalara yol açarken bundan sonraki süreçte neler yaşanacağı şimdiden merak konusu haline geldi.

RTÜK "Bahse konu yapım ile ilgili gerekli işlemler ivedilikle yapılacaktır" sözleri üzerine dizinin 105. yeni bölümünün neden yayınlanmadığı merak konusu haline geldi.

Kızılcık Şerbeti 105. bölüm fragmanı neden yayınlanmadı? 19 Eylül'de Kızılcık Şerbeti'nin yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor - 1. Resim

KIZILCIK ŞERBETİ 105. BÖLÜM FRAGMANI NEDEN YAYINLANMADI?

4 sezondur SHOW TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin 105. bölüm fragmanının kısa süre içinde ekrana gelmesi bekleniyor.

RTÜK tarafından başlatılan inceleme kararının ardından Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölüm fragmanı tüm platformlardan kaldırılmıştı.

Kızılcık Şerbeti 105. bölüm fragmanı neden yayınlanmadı? 19 Eylül'de Kızılcık Şerbeti'nin yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor - 2. Resim

19 EYLÜL’DE KIZILCIK ŞERBETİ VAR MI?

Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümünün 19 Eylül’de yayınlanması planlanmaktadır. Ancak şu ana kadar Kızılcık Şerbeti’nde 105. Bölüm fragmanı yayınlanmamıştır.

19 Eylül Cuma akşamında saat 20.00’da Show TV ekranlarında başlaması beklenmektedir. Fragmanın kısa süre içinde SHOW TV'nin resmi internet sitesi üzerinden paylaşılması bekleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

