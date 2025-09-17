Kızılcık Şerbeti neden şikayet edildi, yayından kalkıyor mu?

Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, 4. sezonunun ilk bölümü 12 Eylül Cuma günü izleyici karşısına çıktı. Dizinin yayınlanan 104. bölümde, Doğa (Sıla Türkoğlu) ve Firaz (Batuhan Bozkurt Yüzgüleç) arasındaki yakınlaşma, sosyal medyada adeta tepkilere neden oldu.

Kardeşler Nursema ve Fatih’in eşlerinin birbirleriyle yakınlaştığı senaryo, bazı izleyiciler tarafından “ahlak dışı” olarak görüldü. Sosyal medyada #KızılcıkŞerbeti etiketiyle saatlerce gündemde kalan dizinin yayından kaldırılacağı iddia edildi.

KIZILCIK ŞERBETİ NEDEN ŞİKAYET EDİLDİ?

Kızılcık Şerbeti, 12 Eylül Cuma günü yayınlanan 108.bölümüyle ekrana geldi. Sezonun başında Doğa ve Firaz arasındaki yakınlaşma sahneleri ve yeni bölüm fragmanında Doğa’nın Firaz’a söylediği ‘Sana karşı koymak çok zor’ sözleri nedeniyle Kızılcık Şerbeti şikayet edildi.

Dizinin yeni senaryosu, bazı izleyiciler tarafından “toplum değerlerine aykırı” bulunuldu.

KIZILCIK ŞERBETİ YAYINDAN KALDIRILIYOR MU?

Kızılcık Şerbeti yayından kaldırıldığına dair net bir bilgi bulunmamaktadır.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Show TV’de ekrana gelen Kızılcık Şerbeti dizisiyle ilgili, “Aileyi hedef alan her yayın, yalnızca ekranlarla sınırlı kalmaz; çocuklarımızın ruhuna, gençlerimizin istikbaline ve toplumumuzun huzuruna doğrudan sirayet eder. Bu çerçevede, Kızılcık Şerbeti dizisine ilişkin kamuoyundan gelen tepkiler ve şikayetler titizlikle değerlendirilmiş olup, gerekli işlemler ivedilikle yapılacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

Gold Film Yapım tarafından açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yapımcısı olduğumuz "Kızılcık Şerbeti" isimli dizi filmimize yönelik, kamuoyundan gelen tepkiler ve şikayetlere bağlı olarak RTÜK tarafından bir inceleme başlatıldığını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız.

Öncelikle "Kızılcık Şerbeti" dizimizde üç sezondur olduğu gibi bu sezonda da hiçbir surette aile kurumuna ve Türk toplumunun kadim değerlerine karşı en ufak bir saldırı, küçümseme ve ya aşağılamanın söz konusu olmadığını, olamayacağını açık ve net olarak bildirmek isteriz.

Bu noktada belirtmek isteriz ki tv dizileri sıradışı hikayeleri ve yaşantıları senaryolaştırır. Bu yüzden tv dizilerinde anlatılan hikayeler ve yaşantılar fazlasıyla abartılı olabilir. Ancak bunu yaparken başta aile kurumu olmak üzere Türk toplumunun değerlerine karşı olan hassasiyeti her zaman göz önünde bulundurmaktayız.

Gold Prodüksiyon Yapımcılık A.Ş. ailesi olarak aile kurumuna ve Türk toplumunun kadim örf, adet ve değerlerine karşı derin bir saygı duyduğumuzu belirtmek isteriz. Bundan sonra da aile kurumu ve Türk toplumunun değerlerine karşı ciddiyetle, hassasiyetle yaklaşacağımızı; aynı zamanda saygı ile karşıladığımız bu olumsuz eleştirileri giderecek niyet ve iradeyi göstereceğimizi belirtmek isteriz...

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla arz olunur."