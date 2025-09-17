MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam'da!

MİT Başkanı İbrahim Kalın, temaslarda bulunmak üzere Suriye’nin başkenti Şam’a geldi.

ŞARA İLE GÖRÜŞECEK

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edilecek.

Görüşmede, ikili ve bölgesel güvenlik meseleleri ile son gelişmelerin ele alınması bekleniyor.