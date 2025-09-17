MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam'da!
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Suriye'nin başkenti Şam'a gitti. Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edilecek.
MİT Başkanı İbrahim Kalın, temaslarda bulunmak üzere Suriye’nin başkenti Şam’a geldi.
ŞARA İLE GÖRÜŞECEK
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edilecek.
Görüşmede, ikili ve bölgesel güvenlik meseleleri ile son gelişmelerin ele alınması bekleniyor.
