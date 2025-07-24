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MİT Başkanı Kalın ile CHP lideri Özel bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı
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MİT Başkanı Kalın ile CHP lideri Özel bir araya geldi
CHP, MİT, İbrahim Kalın, Özgür Özel, Terör, Görüşme, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile görüştü. Görüşmede 'terörsüz Türkiye' süreci masaya yatırıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile görüştü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile TBMM'deki makamında bir araya geldi.

MİT Başkanı Kalın ile CHP lideri Özel bir araya geldi - 1. Resim

GÜNDEM TERÖRSÜZ TÜRKİYE 

Özel, Terörsüz Türkiye çalışmaları kapsamında Kalın ile görüştü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı

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