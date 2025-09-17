Yayın tarihi değişti! Ben Leman ne zaman yayınlacak, ilk bölüm hangi gün?

Ben Leman ne zaman yayınlacak, ilk bölüm hangi gün netlik kazanmaya başladı. Başlangıçta 29 Eylül Pazartesi günü seyirci karşısına çıkacağı duyurulan dizinin günü değiştirildi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre alınan yeni kararla birlikte merakla beklenen yapımın farklı bir günde ekranlara gelmesi planlanıyor.

BEN LEMAN NE ZAMAN YAYINLACAK?

NOW TV’nin yeni sezondaki en iddialı projelerinden biri olan Ben Leman dizisinin yayın tarihi merak konusu oldu. Daha önce 29 Eylül Pazartesi günü başlayacağı açıklanan dizi, kanalın aldığı yeni karar doğrultusunda farklı bir tarihe çekildi. Seyirciler, ilk bölümün ne zaman ekrana geleceğini öğrenmek için geri sayıma geçti.

BEN LEMAN İLK BÖLÜM HANGİ GÜN?

Başlangıçta pazartesi akşamları izleyiciyle buluşması planlanan Ben Leman, yayın gününde yapılan değişiklik sonrası cuma gününe alındı. Kesin gün henüz netleşmese de dizinin ilk bölümünün 26 Eylül Cuma ya da 3 Ekim Cuma günü ekrana gelmesi bekleniyor.

BEN LEMAN YAYIN TARİHİ Mİ DEĞİŞTİ?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin yayın tarihi değiştirildi. Aynı gün yayınlanan Uzak Şehir dizisinin ilk bölümünde elde ettiği yüksek reyting nedeni ile Ben Leman farklı bir günde yayınlanacak.

Yaklaşık 14 reytingle sezona başlayan Uzak Şehir karşısında konumlandırılmak istenmeyen Ben Leman, yeni yayın günüyle izleyiciyle buluşacak.