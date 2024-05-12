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Depremde çenesi kopan genç kızdan acı yakarış: Anne, sana anne demeyi özledim...

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

6 Şubat felaketinde çenesi kopan 16 yaşındaki Yeliz'i annesi şırıngayla besliyor. Çenesi ve dişleri olmayan genç kızın annesinin tek istediği kızının eski sağlığa kavuşması. Anne Seyyar, yetkililere seslenerek " Kızımın anne demesini istiyorum. Kendi eliyle yemeğini yemesini istiyorum" ifadelerini kullandı. 

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır yıkım yaşayan yerlerden biri de Hatay'dı. Seyyar ailesi de Defne ilçesinin Çekmece Mahallesi'nde depreme yakalandı. Seyyar ailesinin 16 yaşındaki kızı Yeliz Seyyar, enkaz altında kaldı.

Ailesi tarafından kurtarılan genç kız, kafasına aldığı darbe sonrası çenesinde kemik kaybı yaşadı ve çenesini hareket ettiremez hale geldi. Hastanedeki tedavi sürecinin ardından Antakya ilçesinde konteyner kentte yaşamaya başlayan aile, genç kızı elleriyle şırıngayla besliyor. Ailesiyle sadece yazılı olarak iletişim kurabilen Seyyar’ın tek isteğiyse anneler gününde annesine ‘anne’ diyerek seslenebilmek.

Depremde çenesi kopan genç kızdan acı sözler: Anne, sana anne demeyi özledim... - 1. Resim

'ANNE DİYE SESLENMESİNİ İSTİYORUM'

Kızının en çok anne diyerek sarılmasını isteyen fedakar anne Fatma Seyyar, "6 Şubat depreminde enkazda kaldık. Evimiz yıkıldı. Enkazda ben, kızım ve oğlum kaldık. Biz hafif atlattık ama kızımın çenesi koptu. Abisi hastaneye götürdü.

Depremde çenesi kopan genç kızdan acı sözler: Anne, sana anne demeyi özledim... - 2. Resim

'ÇENESİ VE DİŞLERİ YOK'

Geçen zaman boyunca çenesinde kemik yok. Çene nakli yapılması gerekiyor. Anneler gününde kızımın bir hediye getirip 'Anne, anneler günün kutlu olsun' demesini çok isterim. Ama onu şimdi diyemiyor.

Depremde çenesi kopan genç kızdan acı sözler: Anne, sana anne demeyi özledim... - 3. Resim

Kızımı şırıngayla besliyorum. Kızımın sağlığına dönmesini istiyorum. Kızımın en çok bana sarılıp anne ve baba diyerek kendini sevdirmesini istiyorum. Anne demesini istiyorum. Kendi eliyle yemeğini yemesini istiyorum. Dişlerinin olmasını istiyorum. Çenesi ve dişleri yok. Kızımın kendi yemeğini yemesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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