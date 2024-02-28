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    Depremzede küçük İkra, Tayyip dedesine kavuştu

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Depremzede küçük İkra, Tayyip dedesine kavuştu
    Recep Tayyip Erdoğan, Depremzede, Kahramanmaraş, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    6 Şubat'ın depremzedelerinden 12 yaşındaki İkra'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tanışma hayali gerçek oldu. Depremin yıl dönümünde Erdoğan ile bir araya gelen küçük İkra, Erdoğan’a bir mektup verdi ve fotoğrafının bulunduğu çerçeveyi hediye etti.

    Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yaşayan Çetinkaya ailesi, deprem sonrası yaşadıkları kiralık evden çıkmak zorunda kaldı. Güllü, Nevşin ve İkra isimli üç kızı bulunan anne Ayşegül Çetinkaya, deprem sonrası konteyner kente yerleştirildi.

    Depremzede küçük İkra, Tayyip dedesine kavuştu - 1. Resim

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme hayali kuran 12 yaşındaki İkra, depremin yıl dönümü olan 6 Şubat'ta Erdoğan ile Kahramanmaraş Havalimanında bir araya geldi. Anne ve kızı Erdoğan’a bir mektup verdi ve fotoğrafının bulunduğu çerçeveyi hediye etti.

    Depremzede küçük İkra, Tayyip dedesine kavuştu - 2. Resim

    İkra’nın hayalinin gerçekleştiğini ifade eden anne Ayşegül Çetinkaya, “Tek arzusu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görmekti. Depremin yıl dönümü 6 Şubat’ta kendisi geldi, biz de görüştük. Havalimanında karşıladık. Kendisine çerçevemizi hediye edip, mektubumuzu verdik. Kendisinin dönüş sağlayacağını biliyor ve bekliyorum. İkra bizim her şeyimiz ve onun her şeyi Tayyip dedesi" diye konuştu.

    Depremzede küçük İkra, Tayyip dedesine kavuştu - 3. Resim

    İkra'nın 'dirençli epilepsi' hastası olduğunu anlatan Ayşegül Çetinkaya, hayallerinin bir ev sahibi olmak ve İkra'nın tedavisinde sonuca ulaşmak olduğunu, bu konuda destek beklediklerini söyledi.

    İkra Çetinkaya ise, “Tayyip dedeye selam söylemek istiyorum" dedi.

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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