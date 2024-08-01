Depremzedelere 111,6 milyar liralık yardım yapıldı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 'Asrın Felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından toplanan paradan 111 milyar 627 milyon 842 bin 186 liralık yardımı depremzedelere ulaştırdı.

AFAD, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından toplanan paradan 111 milyar 627 milyon 842 bin 186 liranın barınma ve nakdi yardım desteği olarak afetzedelere ulaştırıldığını açıkladı.

BAĞIŞ HESABINDA TOPLANAN 138 MİLYAR 844 MİLYON LİRA TOPLANMIŞTI

AFAD'ın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, bağış hesabında toplanan 138 milyar 844 milyon 424 bin 939 liranın, 111 milyar 627 milyon 842 bin 186 lirası, barınma ve nakdi yardım desteği olarak afetzedelere ulaştırıldı.

111 MİLYAR 627 MİLYON LİRASI DEPREMZEDELERE YARDIM OLARAK ULAŞTI

Afetzedelere harcanan miktarın 59 milyar 714 milyon 726 bin 500 lirasını nakdi yardımlar, 51 milyar 913 milyon 115 bin 686 lirasını da barınma giderleri oluşturdu.