Dev yük gemisi karaya oturdu: Ekipler seferber oldu

Romanya'nın Köstence Limanı'ndan Cezayir'e gitmekte olan Bahama bayraklı 186 metre uzunluğundaki "ANGY R" isimli arpa yüklü ticari gemi, bu sabah saatlerinde Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Gaziköy Mahallesi açıklarında kıyıya yaklaşık 30 metre mesafede karaya oturdu.

Gemiyi kurtarmak için bölgeye ekipler sevk edildi. Gün boyunca süren kurtarma çalışmaları sonuç vermedi. Karaya oturan gemiyi kurtarma çalışmaları yarın devam edecek.

Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, olay sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sabah saatlerinde Romanya'dan Cezayir'e geçen arpa yüklü bir yük gemisi Gaziköy Mahalle'mizde karaya oturmuş. 30 metre mesafede karaya oturdu. Şu an ilk alınan bilgilere göre denizde herhangi bir kirlilik oluşturmamıştır. Bu sevindiricidir. 22 personeli olan bir gemi. Herhangi bir sorun yok. Kıyı Emniyeti'nin römorkörleriyle çıkartılmayı bekliyor. Allah daha büyük kazalar vermesin. Böyle ufak kazalar olmasın. Daha büyüklerini görmeyelim."