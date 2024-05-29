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"Din dersi zorunlu, Matematik seçmeli oldu" iddiası doğru mu? Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıkladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
&quot;Din dersi zorunlu, Matematik seçmeli oldu&quot; iddiası doğru mu? Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıkladı
Milli Eğitim Bakanlığı, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Müfredat, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan bir kullanıcı din dersinin zorunlu, matematik dersinin ise seçmeli olduğunu iddia etti. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, söz konusu paylaşım hakkında açıklama yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatı hakkında sosyal medya platformu X'te yapılan bir paylaşım gündem oldu. Bir Garip Ecevit kullanıcı adıyla paylaşımda bulunan kişinin iddiası, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlandı.

DİN DERSİ ZORUNLU, MATEMATİK SEÇMELİ İDDİASI

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatı hakkındaki çarpıcı yorum hakkında açıklama yaptı. Söz konusu kullanıcı X hesabından, "Din dersi zorunlu, Matematik seçmeli oldu." paylaşımında bulundu.

Sosyal medyada gündeme oturan iddia kısa süreli tartışma çıkarttı.

'Bir Garip Ecevit' kullanıcı adlı kişinin X'ye yaptığı "Din dersi zorunlu, Matematik seçmeli oldu." paylaşımı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlandı.

"Din dersi zorunlu, Matematik seçmeli oldu" iddiası doğru mu? Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıkladı - 1. Resim

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırlanan yeni müfredatta, matematik dersinin seçmeli ders olması söz konusu değildir.

Bu modelle matematik alan becerileri; ilkokul, ortaokul ve lise düzeyini kapsayan ve süreç bileşenleri ile modellenebilen beceriler dikkate alınarak belirlenmiştir. Bu kapsamda bireyin bütüncül matematiksel gelişimi amaçlanmakta, teknolojik gelişmelere karşı duyarlı olması ve yeri geldiğinde bu gelişmelere öncülük edebilme potansiyelinin inşa edilmesi hedeflenmektedir. 

Asılsız iddialara itibar etmeyiniz.

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “Din dersi zorunlu, matematik dersi seçmeli oldu” iddiası doğru değildir.""Din dersi zorunlu, Matematik seçmeli oldu" iddiası doğru mu? Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıkladı - 2. Resim
Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi

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