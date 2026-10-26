Dış görevler, tek merkezden yönetilecek! Türkiye'nin CENTCOM'u kuruldu

Genelkurmay Başkanlığı, yurt dışındaki birliklerin sevk ve idaresinde etkinliği artırmak amacıyla Uluslararası Müşterek Stratejik Komutanlığı’nı (UMSK) kurdu. ABD’nin CENTCOM yapısına benzetilen ve geniş bir operasyonel yelpazeyi koordine edecek yeni komutanlığın başına ise Korgeneral Sebahattin Kılınç getirildi.

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Türkiye'nin yurt dışındaki askerî gücü giderek artıyor. Fakat bu durum, yalnızca belirli bölgelerde konuşlandırılan birliklerden ibaret değil. Askerî eğitim ve danışmanlık faaliyetleri, savunma iş birliği anlaşmaları, ortak tatbikatlar, uluslararası barışı destekleme görevleri de bu kapsamda yürütülüyor. Bu farklı görevlerin her biri, kendi operasyonel ihtiyaçlarını ve uluslararası koordinasyon süreçlerini beraberinde getiriyor.

Genelkurmay Başkanlığı, yurt dışında görev yapan birliklerin sevk ve idaresinde etkinliğin artırılması maksadıyla Uluslararası Müşterek Stratejik Komutanlığı (UMSK) kurdu.

UMSK'nin başına, üç senedir Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri'nin komutanlığını yapan Korgeneral Sebahattin Kılınç getirildi. Kılınç, askerî kariyerinin yanı sıra yönetim ve strateji alanında akademik çalışmalar yürüttü, Millî Savunma Üniversitesi bünyesinde doçent unvanıyla çalışmalar yaptı. Yapay zekâ, dijital dönüşüm, liderlik ve örgütsel inovasyon gibi konularda da yayınları bulunuyor.

CENTCOM'A BENZETİLİYOR

Öte yandan, UMSK, ABD Merkez Kuvvetler yani CENTCOM'a benzetiliyor. ABD'nin bölgesel güvenlik, istikrar ve müttefiklerle ortak askerî operasyonlarını CENTCOM koordine edip yürütüyor.

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