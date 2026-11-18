Dışişleri Bakanı Fidan ile Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile yaptığı telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın diplomasi trafiği devam ediyor. Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, Türkiye-Azerbaycan ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Görüşmenin içeriğine ilişkin başka ayrıntı paylaşılmadı.
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ABD BÜYÜKELÇİSİ BARRACK İLE DE GÖRÜŞTÜ
Hakan Fidan, Bayramov ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin yanı sıra ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ile de bir araya geldi.