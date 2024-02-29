Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki saldırıya sert tepki: İsrail işlediği suçlara yenisini ekledi

Gazze'de gıda yardımı bekleyen sivillerin vurulmasının ardından Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in işlemekte olduğu insanlığa karşı suçlara bir yenisini daha eklediğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail’in, yardım kuyruğundaki masum sivilleri hedef alması, Filistin halkını bilinçli ve toplu olarak yok etmeyi hedeflediğinin delilidir." denildi.

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklama şöyle:

"İsrail, Nabulsi meydanındaki Filistinlileri öldürerek, işlemekte olduğu insanlığa karşı suçlara bir yenisini eklemiştir.

Gazzelileri açlığa mahkum eden İsrail’in, bu defa yardım kuyruğundaki masum sivilleri hedef alması, Filistin halkını bilinçli biçimde ve toplu olarak yok etmeyi hedeflediğinin delilidir. İsrail, Gazze’deki askeri operasyona derhal son vermek zorundadır, ancak İsrail Hükümeti bu kararı alabilecek sağduyu ve vicdana sahip değildir.

Tüm dünya, Gazze’de yaşanan zulmün bölgenin de ötesinde küresel yansımaları olacak bir felakete dönüşmek üzere olduğunu görmelidir. Bu çerçevede, İsrail Hükümeti üzerinde etkisi olan tüm kesimleri, Gazze’de yaşanan vahşeti durdurmaya çağırıyoruz."

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu, topyekün ablukanın 146. gününde Gazze şehrinin güneybatısında gıda yardımı için sırada bekleyen Filistinli sivillere ateş açtı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 112 kişinin hayatını kaybettiği, 700’den fazla kişinin de yaralandığı bildirildi.

Hayatını kaybedenlerden 20’sinin cansız bedeni Kamal Adwan Hastanesi'ne, 57’si ise Şifa Hastanesi'ne getirildi. Yerel kaynaklar, saldırının Reşid Caddesi’nde gerçekleştirildiğini aktardı.