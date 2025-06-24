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Dışişleri'nden yılan hikayesine dönen 'ateşkes' açıklaması

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dünya İsrail ve İran arasında yılan hikayesine dönen ateşkes haberlerine kilitlenirken Dışişleri Bakanlığı'ndan son gelişmelere dair bir açıklama geldi.

İsrail ve İran arasındaki savaşta, dün gece ABD Başkanı Trump'ın ateşkese varıldığı yönündeki açıklamasıyla yeni bir sayfa açıldı.

Ancak tarafların bugün de saldırılarını sürdürdüğü, ateşkese uyulmadığına dair haberler basına yansıdı. Konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi.

İKİ TARAFA DA 'ATEŞKESE UYUM' ÇAĞRISI

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı. "İsrail ile İran arasında ateşkes sağlanması konusunda mutabakata varıldığına dair haberleri memnuniyetle karşılıyoruz. Bununla beraber, ateşkesin ihlal edildiğine yönelik açıklamaları yakından takip ediyoruz. Tarafları önümüzdeki kritik zaman diliminde ateşkese tam anlamıyla riayet etmeye davet ediyoruz.

"DİYALOG KANALLARI AÇIK TUTULMALI"

Orta Doğu'nun barış ve istikrara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğu bu dönemde kapsamlı ve kalıcı bir çözüme dönük adımların kararlılıkla atılması gerekmektedir. Bu çerçevede, diyalog ve diplomasi kanallarının açık tutulmasının hayati önem taşıdığına inanıyoruz.

"TÜRKİYE HER TÜRLÜ YAPICI KATKIYA HAZIR"

Yaşanan süreç, Orta Doğu'daki pek çok sorunun temelinde yer alan Filistin meselesinin bir an evvel çözülmesi gerektiğini de bir kez daha göstermiştir. Türkiye, bölgede barışın sağlanması yönündeki her türlü çabayı desteklemeye ve yapıcı katkı sağlamaya hazırdır."

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Trump’tan son dakika ateşkes açıklaması! Hem İsrail hem İran ihlal etti!”
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