Diyalizden çıkanlar yoğun bakıma girdi!

Burdur Devlet Hastanesinde diyalizden çıkıp evine giden hastalarda bulantı, baş dönmesi ve şuur bulanıklığı görüldü. Hastaneye çağrılan hastalardan 14’ü entübe edildi. Diyaliz ünitesi tedbir için kapatılırken, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Burdur Devlet Hastanesinde 25 Mayıs Cumartesi günü sabah ve öğle seansında diyalize giren hastalardan bazıları fenalaştı. Hastalar baş dönmesi, mide bulantısı, şuur bulanıklığı ve nakil aracından inememe tarzı şikayetlerle hastaneye geri döndü. Hastalardan bazılarının durumunun ağırlaşması sonrası yetkililer, gün içinde diyalize giren hastaların tamamını hastaneye çağırdı.

14 HASTA ENTÜBE EDİLDİ

Yapılan tetkiklerin ardından gün içinde diyaliz merkezinde tedavi olan 31 hastadan 23’ü ambulanslar ile Afyon, Isparta, Antalya, Bucak’ta bulunan devlet hastaneleri ve özel diyaliz merkezlerine sevk edildi. Bu merkezlerde tedaviye alınan hastalardan 14’ü ise entübe edildi. Dün, entübe edilen hastalardan bazılarının durumunun iyiye gittiği ve entübasyon işleminden çıkarıldığı öğrenildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Burdur Valiliği, tedbir maksadıyla kapattığı hastanenin diyaliz merkezinde yaşananlarla ilgili adli ve idari tahkikat başlattı. Öte yandan, olaydan bir gün önce diyaliz bölümündeki makinelere özel bir şirket tarafından bakım çalışması yapıldığı öğrenildi. Yaşanan durumun sebebi çıkacak Adli Rapor ile belli olacak.