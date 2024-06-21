Diyarbakır'da kırsal alanda yangın! 2 kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır Çınar'da kırsal alanda yangın çıktı. Vali Ali İhsan Su alevlerin arasında kalan 2 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı. Yangına müdahale sürüyor.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi arasındaki alanda yangın çıktı. Anız yangını, kuvvetli rüzgarın etkisiyle büyüdü.

Yangına müdahale için Diyarbakır ve Mardin'den AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

2 VATANDAŞ HAYATINI KAYBETTİ

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, anızdan kaynaklı bir yangın çıktığını belirterek, şöyle konuştu:

"Otlar ve anız birlikte yanarak çok geniş alana yayılmış. Maalesef 2 vatandaşımız da bu yangın içerisinde kalarak hayatını kaybetti. Şu anda tüm ekiplerimiz yangın söndürme çalışmalarına devam ediyor. Ben de alandayım. Jandarma Komutanımız, kaymakamız, ekiplerimiz hepimiz alandayız. Şu anda söndürme çalışmalarını koordine içerisinde yürütüyoruz."

Öte yandan 4'ü ağır olmak üzere 6 kişinin yaralandığı bilgisi aktarıldı.