Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Diyarbakır'da kırsal alanda yangın! 2 kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır'da kırsal alanda yangın! 2 kişi hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı

Diyarbakır Çınar'da kırsal alanda yangın çıktı. Vali Ali İhsan Su alevlerin arasında kalan 2 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı. Yangına müdahale sürüyor.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi arasındaki alanda yangın çıktı. Anız yangını, kuvvetli rüzgarın etkisiyle büyüdü.

Yangına müdahale için Diyarbakır ve Mardin'den AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

2 VATANDAŞ HAYATINI KAYBETTİ

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, anızdan kaynaklı bir yangın çıktığını belirterek, şöyle konuştu:

"Otlar ve anız birlikte yanarak çok geniş alana yayılmış. Maalesef 2 vatandaşımız da bu yangın içerisinde kalarak hayatını kaybetti. Şu anda tüm ekiplerimiz yangın söndürme çalışmalarına devam ediyor. Ben de alandayım. Jandarma Komutanımız, kaymakamız, ekiplerimiz hepimiz alandayız. Şu anda söndürme çalışmalarını koordine içerisinde yürütüyoruz."

Öte yandan 4'ü ağır olmak üzere 6 kişinin yaralandığı bilgisi aktarıldı.

Diyarbakır'da kırsal alanda yangın! 2 kişi hayatını kaybetti - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı
Portekiz'in yıldızı Jota, Türkiye maçı öncesi konuştu! 'Bireysel düzeyde harika oyunculara sahipler'Hasta almaya giden ambulans kaza yaptı: 2 sağlık görevlisi yaralandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hasta almaya giden ambulans kaza yaptı: 2 sağlık görevlisi yaralandı - GündemHasta almaya giden ambulans kaza yaptı: 2 sağlık görevlisi yaralandıMagazin kulislerine bomba gibi düşen iddia! Bodrum'un ünlü mekanında iş insanı Kaya Sabancı'ya Vedat Aşçı'dan yumruklu saldırı - GündemBodrum'un ünlü mekanında Kaya Sabancı'ya saldırıDiyarbakır'da faciaya ramak kala! Fırtınanın yıktığı cami minaresi evin üstüne devrildi - GündemFırtınanın yıktığı cami minaresi evin üstüne devrildiMevlit yemeği hastanelik etti! 17 kişide zehirlenme şüphesi - GündemMevlit yemeği hastanelik etti! 17 kişide zehirlenme şüphesiABD'de yakalanmıştı! Timur Cihantimur hakkında yeni gelişme - GündemTimur Cihantimur hakkında yeni gelişmeİzmir Gaziemir'de yangın! Alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor - Gündemİzmir Gaziemir'de yangın! Ekipler müdahale ediyor
Sonraki Haber Yükleniyor...