Balıkesir Susurluk'ta orman yangını
Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
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Balıkesir Susurluk'ta ormanlık alanda yangın çıktı. 10 arazöz ve 50 personel yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor.
Balıkesir'in Susurluk ilçesi Çaylak mevkiindeki ormanlık alanda akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çataldağ eteklerinde çıkan yangına ilk olarak havadan müdahale edilirken, 10 arazöz ve 50 personel yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor.