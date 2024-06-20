Balıkesir Susurluk'ta orman yangını

Balıkesir Susurluk'ta ormanlık alanda yangın çıktı. 10 arazöz ve 50 personel yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Çanakkale'de yangın paniği! Alevler ormanlık alanı sardı, iki köy boşaltıldı

Çanakkale'de yangın paniği! Alevler ormanlık alanı sardı, iki köy boşaltıldı

Balıkesir'in Susurluk ilçesi Çaylak mevkiindeki ormanlık alanda akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çataldağ eteklerinde çıkan yangına ilk olarak havadan müdahale edilirken, 10 arazöz ve 50 personel yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor.