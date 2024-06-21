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Diyarbakır'daki anız yangınında ölen 2 kuzenin cenazesi defnedildi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Diyarbakır ve Mardin arasında çıkan anız yangınında 5 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'yi derinden yaralayan yangınca can veren 2 kuzenin cenazesi Mardin'in Mazıdağı ilçesinde toprağa verildi.

Diyarbakır ve Mardin arasında çıkan anız yangınında yaşamını yitiren Şeyhmus Demir (17) ve Hasan Demir'in (40) cenazeleri yakınları tarafından Mazıdağı ilçesi Devlet Hastanesi morgundan alınarak ilçeye bağlı kırsal Yücebağ Mahallesi mezarlığına getirildi.

Diyarbakır'daki anız yangınında ölen 2 kuzenin cenazesi defnedildi - 1. Resim

Burada kılınan cenaze namazının ardından amca çocukları oldukları öğrenilen 2 kişinin cenazeleri yan yana toprağa verildi.

Diyarbakır'daki anız yangınında ölen 2 kuzenin cenazesi defnedildi - 2. Resim

Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Köksalan Mahallesi'nde dün saat 22.15'te anız ile örtü yangını olarak başlayan ve rüzgarın şiddetiyle Yazçiçeği, Bağrık ve Ağaçsever mahallelerini etkileyen yangın Mardin'in Mazıdağı ilçesi Yücebağ, Şenyuva ve Yetkinler mahalleleri istikametine doğru ilerlemiş, yangın ekiplerin ve vatandaşların yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınmıştı. Yangında Diyarbakır'da 3, Mardin'de 2 kişi hayatını kaybetmiş, 10'u ağır 44 kişi yangından etkilenmişti.

Diyarbakır'daki anız yangınında ölen 2 kuzenin cenazesi defnedildi - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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