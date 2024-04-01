Doğu Karadeniz'de seçim tablosu: AK Parti 2 ili kaybetti, CHP 'kalesi'ni geri aldı

Dün gerçekleştirilen yerel seçimde kesin olmayan sonuçlara göre Doğu Karadeniz bölgesinde de tablo belli oldu. Türkiye genelinde yarım asır sonra birinci parti olan CHP, Artvin'i bırakmadı, kalesi olan Giresun'u ise tekrar aldı. AK Parti 2 ili kaybetti, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a en büyük destek baba ocağı Rize’den geldi. İyi Parti iki ilçe kazandı, bağımsız adayın kazandığı tek ilçe Vakfıkebir oldu.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçim sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. AK Parti, Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Artvin, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Trabzon illerinde 32 ilçe kazanırken, CHP 15 ilçe, MHP 8 ilçe, İyi Parti 2 ilçe, Saadet Partisi 1 ilçe, Yeniden Refah Partisi 1, Demokrat Parti 1 ilçede seçim kazandı.

AK PARTİ'NİN REKOR KIRDIĞI İLÇEDE SONUÇ DEĞİŞMEDİ

AK Parti’nin 2014 yerel seçimlerinde Türkiye’de ilçeler bazında yüzde 82,72 oy oranıyla rekor kırdığı Trabzon’un Hayrat ilçesinde 4 dönem belediye başkanlığı yapan ve AK Parti tarafından yeniden aday gösterilen Mehmet Nuhoğlu, resmi olmayan sonuçlara göre seçimi yüzde 72,37 oy oranı ile kazandı.

AK Parti’nin Arsin ve Vakfıkebir ilçelerini kaybettiği seçimlerde İyi Parti Yomra’da belediye başkanlığını korudu. Cumhur ittifakı MHP adayları ise mevcut ilçeleri olan Şalpazarı ve Çarşıbaşı’nda seçimin kazanan tarafı oldu.

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Yeniden Refah Partisi’nin kazandığı tek ilçe Arsin olurken, Vakfıkebir ilçesinde ise bağımsız aday seçimi kazandı.

CHP ARTVİN'İ BIRAKMADI

2019 yerel seçimlerinde tekrar Artvin Belediyesi’nin alan Cumhuriyet Halk Partisi kentteki oylarını korudu.

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde kalelerinden biri olan Artvin’de Hopa, Kemalpaşa, Borçka, Murgul, Merkez ve Yusufeli’nde ilçeleri kazanırken, AK Parti ise Ardanuç, Şavşat ve Arhavi ilçelerinde oyların çoğunluğunu aldı.

Kentteki ilçelerde CHP’li belediyelerden Arhavi, Ardanuç ve Şavşat ilçesini AK Partili adaylar kazanırken, AK Partili belediyelerden Murgul ile yapılan baraj nedeniyle yeni yerine taşınan Yusufeli ilçesinde seçimin galibi CHP oldu.

CHP KALESİNİ GERİ ALDI

CHP’nin Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki kalesi olan Giresun, 2019 yerel seçimlerinde çok az bir oy oranı ile AK Parti’ye geçmişti. 10 yıl boyunca CHP’li ismin belediye başkanlığı yapmasının ardından Giresun’u kazanan AK Partili adayın başkanlığı bir dönem sürdü.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri’nde resmi olmayan sonuçlara göre Giresun’u tekrar CHP’nin adayı kazandı. Oyların çoğunluğunu alarak bölgedeki kalesini tekrar geri alan CHP, 3 ilçe sayısını da 4’e çıkardı.

AK Parti’nin 8 ilçe aldığı seçimde MHP 2, Saadet Partisi 1 ve İyi Parti 1 ilçe kazanmış oldu. Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Saadet Partisi’nin kazandığı tek yer Çanakçı ilçesi olurken, CHP’li belediye olan Tirebolu içesi İyi Parti’ye geçti.

ERDOĞAN'A EN BÜYÜK DESTEK BABAOCAĞI RİZE'DEN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a en büyük destek babaocağı Rize’den yüzde 54,70 oy oranıyla geldi.

Resmi olmayan sonuçlara göre, Rize merkezde belediye başkanlığını Cumhur İttifakı adayı Rahmi Metin kazandı. 2019 yerel seçimlerinde Rize’den yüzde 72,71 oy oranı alan AK Parti’nin bu seçimlerde oranı yüzde 54,70’e düştü.

Rize’nin İkizdere ve Derepazarı ilçelerini bir dönem aradan sonra yeniden geri kazanan AK Parti, İyidere, Kalkandere, Güneysu, Hemşin, Çamlıhemşin ve Rize Belediyesi’nde yeniden kazandı. Henüz kesin olmayan sonuçlara göre İkizdere’de Abdi Ekşi, Derepazarı’nda Şaban Kalça, İyidere’de Saffet Mete, Kalkandere’de Mehmet Yılmaz, Güneysu’da Rıfat Özer, Hemşin’de Halim Kazım Bekar, Çamlıhemşin’de Ömer Altun Belediye Başkanı oldu.

Çayeli ilçesinde ise mevcut MHP'li Başkan İsmail Hakkı Çiftçi yeniden başkan seçilirken Pazar ilçesinde CHP adayı Neşet Çakır, Ardeşen’de CHP adayı Enver Atagün, Fındıklı’da ise mevcut CHP’li başkan Ercüment Şahin Çervatoğlu kazandı.

BAĞIMSIZ ADAYIN KAZANDIĞI TEK İLÇE

Trabzon Büyükşehir Belediye’sini resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 51,49 oy oranı ile Cumhur İttifakı AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Metin Genç kazandı.

CHP’nin adayı Hasan Süha Saral’ın yüzde 28,43 oy aldığı Trabzon’da Ortahisar ilçesi AK Parti’den CHP’ye geçti. AK Parti’den Ergin Aydın ve CHP’den Ahmet Kaya’nın kıyasıya yarıştığı seçimin kazananı eski milletvekilli Ahmet Kaya oldu.

5 farklı siyasi partinin ilçe kazandığı Trabzon’da bir bağımsız aday da AK Partili ilçede oyların çoğunluğunu alarak Belediye Başkanı seçildi. Vakfıkebir’de AK Parti’den yeniden aday gösterilen Muhammet Balta, siyasi partilerin yanı sıra 3 bağımsız adaya karşı yarıştığı seçimi kaybetti.

Bağımsız olarak aday olduğu ilçede Fuat Koçal resmi olmayan sonuçlara göre Vakfıkebir’in yeni Belediye Başkanı seçildi.

MHP EN ÇOK GÜMÜŞHANE'DE KAZANDI

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde MHP yerel seçimlerde en fazla ilçe kazandığı il Gümüşhane oldu. Merkez, Torul ve Köse ilçelerinde vatandaşlar oy haklarını MHP’den yana kullandı.

AK Parti ve MHP’nin adayının kıyasıya yarıştığı Gümüşhane’de resmi olmayan sonuçlara göre MHP’nin adayı Vedat Soner Başer, resmi olmayan sonuçlara göre oylarının yüzde 41,62’sini alarak yeni başkan seçildi.

AK Parti 2 ilçe seçimi kazanırken, Demokrat Parti’nin Doğu Karadeniz Bölgesi’nde tek ilçe kazandığı yer Gümüşhane’nin Şiran ilçesi oldu.