Dolmabahçe'de kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gemilere saldırının kimseye faydası yok

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Zelenskiy'nin görüşmesinde Karadeniz'in güvenliği ön plana çıktı. İki lider, tahıl koridorunun kesintisiz işlemesi için çalışma konusunda mutabık kaldığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'de sivil gemileri hedef alan saldırılara ilişkin, "Bu saldırıları kimden gelirse gelsin ve gerekçesi ne olursa olsun hiçbir şekilde kabul etmemiz mümkün değildir. Bu konuda tüm tarafları sorumlu davranmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleştirdiği görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Görüşmede Rusya-Ukrayna Savaşı, barış girişimleri, Karadeniz'deki güvenlik ve iki ülke arasındaki ekonomik ve savunma sanayisi iş birliği ele alındı.

ERDOĞAN: ADİL BİR BARIŞIN KAYBEDENİ OLMAZ

Ukrayna'da çatışmaların hız kesmeden devam ettiğini belirten Erdoğan, savaşın yol açtığı kayıpların ve yıkımın her geçen gün arttığını söyledi. Erdoğan, son dönemde diplomatik girişimlerin yeniden hız kazanmasından memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın da çabalarıyla savaşın diplomatik yollarla sona erdirilmesine yönelik girişimlerin arttığını belirten Erdoğan, Türkiye'nin daha önce Ukrayna ve Rusya arasında ev sahipliği yaptığı müzakerelerin diplomasi yoluyla somut sonuçlar alınabileceğini gösterdiğini ifade etti.

Erdoğan, "Bugün geldiğimiz noktada da adil bir barışın kaybedeni olmaz diyoruz. Barışa giden yolu açmak için elimizden gelen her türlü gayreti göstermeye hazır olduğumuzu vurgulamak isterim" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Sayın Zelenski'yi bugün ülkemizde tekrar ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Ukrayna'da çatışmalar hız kesmeden devam ederken savaşın yol açtığı kayıplar ve yıkım maalesef her geçen gün artıyor. Savaşta hayatını kaybedenler için Sayın Zelenski'ye ve dost Ukrayna halkına taziyelerimi tekrar iletiyorum.

Kendisiyle bugünkü görüşmelerimizde Ukrayna'da barışın sağlanmasına yönelik son dönemde artan çabaları ve Karadeniz'deki güvenlik durumunu etraflıca ele aldık. Savaşın, özellikle ABD Başkanı Sayın Trump'ın da çabalarıyla diplomatik yollarla sona erdirilmesine yönelik girişimlerin yeniden hız kazanmış olmasından memnuniyet duyuyoruz. Esasen Ukrayna ve Rusya arasında ev sahipliği yaptığımız müzakereler, diplomasi yoluyla somut sonuçlar alınabileceğini göstermişti.

Bugün geldiğimiz noktada da adil bir barışın kaybedeni olmaz diyoruz. Barışa giden yolu açmak için elimizden gelen her türlü gayreti göstermeye hazır olduğumuzu vurgulamak isterim.

KARADENİZ'İN GÜVENLİĞİ

Sayın Zelenski ile görüşmemizde Karadeniz'de seyrüsefer emniyetinin sağlanmasına yönelik fikir alışverişinde bulunduk. Savaşın başından bu yana Karadeniz'de güvenlik ve istikrarın muhafazası için aktif çaba gösteriyoruz. Ancak son dönemde yaşanan tırmanmaya paralel olarak çatışmaların Karadeniz'e sıçradığına şahit oluyoruz. Sivil gemilere yönelik saldırıların ve Karadeniz'de tırmanmayı artıracak adımların hiç kimseye fayda sağlamayacağı açıktır.

SALDIRILARI KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL

Bu saldırıları kimden gelirse gelsin ve gerekçesi ne olursa olsun hiçbir şekilde kabul etmemiz mümkün değildir. Bu konuda tüm tarafları sorumlu davranmaya davet ediyoruz. Karadeniz'de seyrüsefer emniyetini yeniden tesis etmek amacıyla taraflarla görüşmelerimizi sürdüreceğiz. Mutabakata varılmasının Ukrayna'da kalıcı barış sağlanması yönündeki çabalara da ivme kazandıracağına inanıyorum. Bu konuyu Rusya ile de görüşerek süreci ilerletmeyi hedefliyoruz.

Bugün ayrıca stratejik ortağımız Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına olan bağlılığımızı bir kez daha teyit ettik.

Ülkelerimiz arasında 2022 yılında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması'nın 1 Ekim itibarıyla yürürlüğe girmesi, ikili ekonomik ve ticari ilişkilerimiz açısından önemli bir adım teşkil etmiştir. Bu anlaşma bizi 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize bir adım daha yaklaştırmıştır.

Son olarak, zorlu savaş koşullarına rağmen Ukrayna'yı terk etmeyen şirketlerimizin Ukrayna'nın yeniden imarına da inşallah önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum.

ZELENSKİY: KORİDORUN DEVAMI İÇİN MUTABIK KALDIK

Zelenskiy de görüşmelerin önemli bir bölümünün Karadeniz'deki ortak güvenlik alanına ayrıldığını belirtti. Rusya'nın 2014 yılından bu yana sürdürdüğü saldırganlığın Karadeniz'deki durumu kötüleştirdiğini savunan Zelenskiy, Türkiye'nin Ukrayna'nın egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve bölgedeki güvenli seyrüsefer çabalarına verdiği desteğe teşekkür etti.

Zelenskiy'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Bugün çok önemli bir ziyaret ve çok önemli görüşmeler gerçekleştirdik. Sayın Erdoğan ile birçok konuyu ele aldık ve her zamanki gibi somut meseleler üzerinde durduk. Sayın Cumhurbaşkanı'na aramızdaki net ve kapsamlı iş birliği için ve Türkiye'nin gerçek barışa ve güvenliğe ulaşmamızı sağlayabilecek tüm umut vadeden girişimleri desteklemeye hazır olmasından dolayı teşekkür ediyorum.

Görüşmemizin Uluslararası Karadeniz Günü'ne denk gelmesi de sembolik bir anlam taşıyor. Görüşmelerimizin önemli bir bölümünü Karadeniz ile ilgili konulara, Türkiye ve bölgedeki komşularımızla paylaştığımız bu ortak güvenlik alanına ayırdık.

Rusya, 2014 yılından bu yana sürdürdüğü saldırganlıkla Karadeniz'deki durumu sürekli olarak daha da kötüleştiriyor. Türkiye ise egemenliğimizi, toprak bütünlüğümüzü ve Karadeniz'de güvenli seyrüseferi sağlayabilecek, Karadeniz bölgesinde normal hayat koşullarını yeniden tesis edebilecek adımlarımızı istikrarlı bir şekilde destekliyor.

Sayın Cumhurbaşkanı ile bu konuda fayda sağlayabilecek bazı yeni fikirleri ve önerileri ele aldık. Bu diyalog için Sayın Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Bunlar arasında güvenlik de yer alıyor. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Karadeniz'deki o koridor üzerinde çalışmak konusunda mutabık kaldık. Amacımız bu koridorun varlığını sürdürmesini ve etkin bir şekilde işlemesini sağlamaktır.

TÜRKİYE'DE ÜÇLÜ TOPLANTI İHTİMALİ MASADA

Şu anda kasım ayının ilk yarısında gerçekleştirilmesi öngörülen Ukrayna, ABD ve Rusya arasındaki üçlü formata hazırlanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı ile bu formatın perspektiflerini ve diğer imkânları, özellikle Türkiye'nin ve tüm Avrupa'nın sürece dâhil edilmesi olanaklarını, ayrıca burada, Türkiye'de toplantılar düzenlenmesi ihtimalini görüştük. Barışın sağlanması için güçlü kararlara ihtiyaç var.

Rusya'ya her düzeyde barışın alternatifinin olmadığı ve Ukrayna'ya verilen desteğin azalmayacağı mesajını iletmek gerekiyor. Üstelik bugünlerde Herson bölgesindeki Oleşki'de bir insani operasyon gerçekleştirildi. Bu da açıkça gösteriyor ki Rusya gerilimi azaltıcı adımlar atmak zorunda bırakıldığında gerilimin düşürülmesine yönelik adımlar mümkündür. Bu destek sözleri için Sayın Erdoğan'a teşekkür ediyorum.

TÜRKİYE-UKRAYNA ARASINDA SAVUNMA VE EKONOMİ İŞ BİRLİĞİ

Bugün Türkiye ile iş birliğimizi de son derece somut bir şekilde ele aldık. Ülkelerimiz savunma alanında ve savunma sanayisinde doğal müttefiklerdir. Bu iş birliği giderek daha da güçlenecektir. Bundan eminim. Yeni ortak sanayi projeleri ve diğer ekonomik projeler üzerinde çalışıyoruz.

Ülkelerimiz arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması yürürlüğe girdi. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı da bundan bahsetti. Bu da Ukrayna ve Türk iş dünyası için yeni fırsatlar sağlıyor. Elbette denizlerde seyrüsefer serbestisinin güvence altına alınması konusunda sağlanacak ilerleme, Serbest Ticaret Anlaşması'nın tüm potansiyeliyle hayata geçirilmesine de katkıda bulunacaktır.

Enerji ve altyapı alanlarında da önemli bir potansiyele sahibiz. Bu konuları da görüştük. Hem Ukrayna'yı hem de Türkiye'yi güçlendirebilecek projeler mevcut. Özellikle Rusların şehirlerimizin ve köylerimizin enerji altyapısına yönelik terör saldırılarını yoğunlaştırdığı bu dönemde ortaklarımızla hayata geçireceğimiz her enerji projesi büyük önem taşıyor. Bugün Türkiye'nin enerji şirketlerinin temsilcileriyle bir araya geldik.

Önümüzdeki hafta jeneratör ve diğer enerji ekipmanlarının tedarikinde artış bekliyoruz. Ayrıca bugün burada, İstanbul'da ülkelerimizin iş dünyası temsilcileri arasında da görüşmeler gerçekleştiriliyor. Ukrayna iş dünyasının temsilcileri de ülkemizden geldi. Bu, meslektaşlarımız ve ortaklarımız arasında yürütülen önemli bir diyalogdur ve ben bundan dolayı çok minnettarım.

Tüm bu görüşmelerimizin somut sonuçlara dönüşmesini özellikle istiyoruz. Bu, hükümet ekiplerimizin çalışmalarına da bağlıdır. Cumhurbaşkanları düzeyinde üzerinde mutabık kaldığımız hususların süratle hayata geçirilmesini bekliyorum"

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