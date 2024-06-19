Dondurmacıda dehşet! Kadınlar çığlık çığlığa bağırdı, 5 kişi 1 kişiye daldı
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kağıthane’de bir dondurmacı önünde çıkan kavgada bir genç 5 kişi tarafından dövüldü. Yumruk, tekme ve taburelerin havada uçuştuğu olayda genç yaralandı. Kadınların çığlık çığlığa kaldığı o kavga kameralara yansıdı.
Olay, önceki gün akşam saatlerinde Kağıthane Hamidiye Mahallesi’nde meydana geldi. Cadde üzerindeki bir sitede bulunan dondurmacı önünde yan bakma ve laf atma nedeniyle kavga çıktı.
5 KİŞİ BİR KİŞİYE DALDI
Toplanan 5 şahıs, tek başına olan gence tekme ve yumruklarla saldırdı. Eline tabure alan bir şahıs ise gence defalarca kez vurdu.
KADINLAR ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA BAĞIRDI
Kadınların çığlık çığlığa kaldığı olay kameralara yansırken, saldırgan şahıslar daha sonra olay yerine kaçtı. Yaralanan genç ise olay yerinden uzaklaştı.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı