Dondurmacıda dehşet! Kadınlar çığlık çığlığa bağırdı, 5 kişi 1 kişiye daldı

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 19 Haziran 2024 11:23 - Güncelleme: 19 Haziran 2024 11:29 - Güncelleme:

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Kağıthane’de bir dondurmacı önünde çıkan kavgada bir genç 5 kişi tarafından dövüldü. Yumruk, tekme ve taburelerin havada uçuştuğu olayda genç yaralandı. Kadınların çığlık çığlığa kaldığı o kavga kameralara yansıdı.