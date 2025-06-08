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Dönüş yolculuğuna geçtiler: İstanbul'a geliyorlar! Yollarda yoğunluk başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Dönüş yolculuğuna geçtiler: İstanbul&#039;a geliyorlar! Yollarda yoğunluk başladı
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kurban Bayramı tatilini Trakya ve çevre illerde geçiren tatilcilerin dönüşe geçmesiyle Tekirdağ-İstanbul kara yolunda trafik yoğunluğu oluştu.

Kurban Bayramı'nın son gününe girilirken, Tekirdağ üzerinden İstanbul'a dönüşe geçen tatilciler, özellikle Malkara, Süleymanpaşa ve Çorlu güzergâhlarında uzun araç kuyruklarına neden oldu.

Dönüş yolcuğuna geçtiler: İstanbul'a geliyorlar! Yollarda yoğunluk başladı - 1. Resim

Tekirdağ-İstanbul yolunun bazı noktalarında zaman zaman dur-kalk trafikleri yaşanırken, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekipleri de güzergah üzerinde hem trafik akışını rahatlatmak hem de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarmak için yoğun çaba sarf etti.

Dönüş yolcuğuna geçtiler: İstanbul'a geliyorlar! Yollarda yoğunluk başladı - 2. Resim

YOĞUNLUK GECE SAATLERİNDEN İTİBAREN ARTACAK

Yetkililer, yoğunluğun özellikle bu gece pazartesi öğlen saatlerinde daha da artmasının beklendiğini belirterek, sürücülerin hız yapmaması, emniyet kemerlerini takmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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