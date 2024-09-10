Döviz bürosundan çıkan adam hayatını şokunu yaşadı! Anbean kamerada
İstanbul Esenyurt’ta yabancı uyruklu bir adam, döviz bürosunda bozdurduğu yüklü miktarda parayla sokakta yürürken kendisini takip eden motosikletli iki şahıs tarafından kapkaça uğradı. Kapkaççılardan biri yakalanırken diğer şahıs ise her yerde aranıyor.
Geçtiğimiz günlerde İstanbul Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi’nde edinilen bilgiye göre yabancı uyruklu Ahmat A., girdiği döviz bürosunda yüklü miktarda döviz bozdurarak para dolu poşetle dışarı çıktı.
OLAY ANI KAMERADA
Kendisini takip eden motosikletli iki şahıstan habersiz şekilde sokakta yürüyen adam, kısa süre sonra kapkaça uğradı. Olayın ardından Ahmad A., polise haber verirken, harekete geçen Esenyurt Asayiş Büro ekipleri saha ve güvenlik kamera çalışması başlattı.
Saatlerce süren çalışmanın ardından şahısların kimlik tespiti yapılırken, harekete geçen Esenyurt Asayiş Büro ekipleri Yasin P.’yi kıskıvrak yakaladı. Diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmaların devam ettiği öğrenilirken, yaşanan kapkaç anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı