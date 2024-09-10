Döviz bürosundan çıkan adam hayatını şokunu yaşadı! Anbean kamerada

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 10 Eylül 2024 10:59 - Güncelleme: 10 Eylül 2024 11:11 - Güncelleme:

İstanbul Esenyurt’ta yabancı uyruklu bir adam, döviz bürosunda bozdurduğu yüklü miktarda parayla sokakta yürürken kendisini takip eden motosikletli iki şahıs tarafından kapkaça uğradı. Kapkaççılardan biri yakalanırken diğer şahıs ise her yerde aranıyor.