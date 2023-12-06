Edirne için korkutan uyarı: Vatandaşları acil çağrıda bulundular, acilen önlem alın!

6 Aralık 2023 15:40 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 15:40

Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Aralık ayı itibariyle yurt genelinde yağışlar etkisini gösterdi ancak henüz Edirne’de yağışlar görülmüş değil. Barajlarda su seviyeleri hızla azalırken uzmanlardan kritik bir uyarı yapıldı. ‘Acilen önlem alınmalı’ çağrısında bulunan yetkililer korkunç gerçeği açıkladı. Yüzde 4’e kadar düştü!

EDİRNE İÇİN KORKUTAN UYARI!

Aralık ayı itibariyle yağışlar etkisini arttırdı ancak Edirne’de işler daha da kötüleşiyor. Belediye yetkililerinden yapılan açıklamalarda yağmurların beklediği etkiyi sağlamadığı ifade edildi. Barajlarda su seviyesi hızla düşmeye devam ediyor.

ACİL ÇAĞRIDA BULUNDULAR: ÖNLEMİNİZİ ALIN

Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Erhan Başaran yaptığı açıklamalarda, baraj doluluk oranı yüzde 4 ile son yılların en düşük seviyesine gerilediğini söyledi. Son günlerde etkili olan yağışlar sonrası barajlar 1 milyon 100 bin metreküp su ile doldu.

Doluluk oranı 3 milyon 400 metreküpe yükselen baraj yüzde 6 oranında doldu. Uzmanlar ise vatandaşlara tasarruf çağrısında bulundu. Yapılan uyarılarda “Tedbirinizi alın" notu düşüldü.