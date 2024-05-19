Ekipler seferber olmuştu! Su kanalından cansız bedenleri çıktı
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Giresun'da bir otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu kaybolan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesi Konak Köyü Han mevkisinde, dün akşam saatlerinde sürücüsü belirlenemeyen otomobil kontrolden çıkarak hidroelektrik santralinin su kanalına devrildi.
Araçta 3 kişinin bulunduğu belirlenirken, vatandaşlar tarafından suda sürüklenen H.D. kanaldan çıkarıldı, otomobildeki B.Ş. ve M.T. ise kayboldu.
İKİ KİŞİNİN CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI
Kaybolan B.Ş. ve M.T.'nin bulunması için AFAD, AKUT, jandarma ve vatandaşlar tarafından dün akşam başlatılan çalışmalar, sabah saatlerinde devam etti.
AKUT ekibi B.Ş. ve M.T'nin cansız bedenlerine ulaştı. Cesetler, Şebinkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı