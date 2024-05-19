Ekipler seferber olmuştu! Su kanalından cansız bedenleri çıktı

Araçta 3 kişinin bulunduğu belirlenirken, vatandaşlar tarafından suda sürüklenen H.D. kanaldan çıkarıldı, otomobildeki B.Ş. ve M.T. ise kayboldu.

İKİ KİŞİNİN CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

Kaybolan B.Ş. ve M.T.'nin bulunması için AFAD, AKUT, jandarma ve vatandaşlar tarafından dün akşam başlatılan çalışmalar, sabah saatlerinde devam etti.

AKUT ekibi B.Ş. ve M.T'nin cansız bedenlerine ulaştı. Cesetler, Şebinkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.