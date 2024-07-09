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El frenini çekmeyi unuttu, hareket eden kamyoneti camdan içeri atlayarak durdurdu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İstanbul, Esenyurt, Seyyar Satıcı, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da seyyar satıcı, patates yüklü kamyonetinin el frenini çekmeyi unutunca olanlar oldu. Satış yaptığı sırada aracın hareket ettiğini gören satıcı camdan içeri atlayarak el frenini çekti. O anlar kameralara da yansıdı.

Dün İstanbul Esenyurt Osmangazi Mahallesi’nde iddiaya göre seyyar satıcı, patates yüklü kamyoneti ile bir caddede durarak satış yapmak istedi.

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Aracından el frenini çekmeden inen adam, kısa süre sonra kamyonetin hareket ettiğini fark etti. Koşarak açık haldeki camdan içeri atlayan seyyar satıcı, el frenini çekerek aracını durdurdu. Yaşanan olayda şans eseri ufak çaplı maddi yaşanırken, o anlar çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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