El frenini çekmeyi unuttu, hareket eden kamyoneti camdan içeri atlayarak durdurdu

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 9 Temmuz 2024 11:58 - Güncelleme: 9 Temmuz 2024 12:08 - Güncelleme:

İstanbul, Esenyurt, Seyyar Satıcı, Haber

Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da seyyar satıcı, patates yüklü kamyonetinin el frenini çekmeyi unutunca olanlar oldu. Satış yaptığı sırada aracın hareket ettiğini gören satıcı camdan içeri atlayarak el frenini çekti. O anlar kameralara da yansıdı.