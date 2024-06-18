Elazığ'da korkutan deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Son deprem haberi Elazığ'dan geldi. AFAD saat 12:14'te meydana gelen Maden merkezli depreme ilişkin ilk verileri paylaştı. İşte bölgede son durum...:
Yurdun dört bir yanından korkutan haberler gelmeye devam ediyor. Son deprem Elazığ'da kaydedildi. AFAD ilk verileri paylaştı, işte son gelişmeler...
ELAZIĞ'DA DEPREM OLDU
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre depremin merkez üssü Maden olarak duyuruldu. Saat 12:14'te meydana gelen 3,5 büyüklüğündeki depremin derinliği ise 8 kilometre olarak belirlendi. Şuan için herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı öğrenildi.
BU VİDEO DİKKATİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...
Kaynak: Türkiye Gazetesi