Elazığ'da korkutan deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Son deprem haberi Elazığ'dan geldi. AFAD saat 12:14'te meydana gelen Maden merkezli depreme ilişkin ilk verileri paylaştı. İşte bölgede son durum...:

Yurdun dört bir yanından korkutan haberler gelmeye devam ediyor. Son deprem Elazığ'da kaydedildi. AFAD ilk verileri paylaştı, işte son gelişmeler...

ELAZIĞ'DA DEPREM OLDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre depremin merkez üssü Maden olarak duyuruldu. Saat 12:14'te meydana gelen 3,5 büyüklüğündeki depremin derinliği ise 8 kilometre olarak belirlendi. Şuan için herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı öğrenildi.

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Oynat Kızının ses kayıtlarına ulaşan acılı baba 6 şubatı tekrardan yaşadı 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinde en ağır yıkımı yaşayan Hatay'da, kızının enkaz altından gönderdiği 'Galiba ben de öleceğim' mesajıyla yıkılan baba, ortaya çıkan yeni mesajlarla bir kez daha yıkıldı. Aynı telefonda aylar sonra 13 tane ses kaydı bulmasıyla 6 Şubat'ı yeniden yaşadığını söyleyen acılı baba, "3 tanesini dinledikten sonra 2 gün hastanede kaldım" dedi.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.