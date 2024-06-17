Malatya'da deprem sonrası uzmanlar "tehdit unsuru" diyerek uyardı

Kurban Bayramı'nın ilk gününde 4.4 büyüklüğünde depremle sallanan Malatya bugün 3.2'lik bir depremle daha sallandı. Korkutan şiddetli artçı depremin ardından uzmanlar "Malatya için bir tehdit unsuru olduğunu hatırlatıyor" diyerek uyardı.

Elazığ'da 2020'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem ve Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden büyük yara alan Malatya'da peş peşe depremler yaşanmaya devam ediyor.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde 4.4 büyüklüğünde deprem ile sallanan Malatya, bugün 3.2'lik bir depremle daha sallandı. Şiddetli artçıya ilişkin uzmanlardan kritik uyarılar geldi.

"ARTÇILAR DEVAM EDEBİLİR"

Prof. Dr. Osman Bektaş, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Malatya Fayı'na dikkati çekerek, son depremleri "Malatya için tehdit unsuru" olarak değerlendirdi. Bektaş, yorumunda şu ifadelere yer verdi:

"2023 Maraş deprem çiftinden sonra 16 Şubat 2024'de gerçekleşen 4,1 artçı depreminin benzeridir. Her iki deprem Malatya Fayı'nın gerilme altında olduğunu ve Malatya için bir tehdit unsuru olduğunu hatırlatıyor. Artçılar devam edebilir."

"YENİ MARAŞ'LAR OLMASIN"

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ise yeni Kahramanmaraş'lar olmasın diyerek şu uyarıda bulundu:

"2023'te olan 11 il depremi artık sönüşe geçti. Sönüş evresinde M5,5'dan küçük yıkımsız depremlerin olması olağandır. Çok hızlı bir biçimde yapılan deprem konutları yaraları bir ölçüde dindirecektir. Depremin maliyeti 130 milyar dolar dolayındadır. Yeni Kahramanmaraşlar olmasın."