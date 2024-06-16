Bayramın ilk günü Malatya'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli son dakika duyurdu

Kurban Bayramı'nın ilk gününde Malatya'da 4.4 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli depreme ilişkin son dakika verileri açıkladı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından bölgede şiddetli artçılar yaşanmaya devam ediyor. Kurban Bayramı'nın ilk günde Malatya'da korkutan bir deprem daha meydana geldi. AFAD ve Kandilli depreme ilişkin son dakika verileri açıkladı.

MALATYA'DA 4.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFAD verilerine göre Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 20:24:51 sıralarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 7.0 km derinliğinde yaşandı.

Kandilli ise depremin büyüklüğünü 4.4 olarak teyit etti. Kandilliye göre deprem Akçadağ Çevirme mevkiinde yerin 5.0 km derinliğinde yaşandı.

AKILLARA 6 ŞUBAT GELDİ, VATANDAŞLAR KENDİNİ SOKAĞA ATTI

Korkutan deprem sonrası vatandaşların aklına 6 Şubat depremleri geldi. 4.4'lük şiddetli depremde bazı vatandaşlar panikle kendilerini sokağa attı.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

6 Şubat depremlerinde en büyük yarayı alan illerin başında gelen Malatya'da yaşanan korkutan deprem Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman ve Gaziantep başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi.

Depreme ilişkin şuanda herhangi bir maddi hasar bildirilmedi.

Kent genelinde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı depremde bazı vatandaşlar panikle kendilerini sokağa attı.

DEPREM FENA KORKUTTU

Malatya'da yaşanan şiddetli artçı 6 Şubat depremlerini atlatan vatandaşlara o günü hatırlattı. Birçok vatandaş sosyal medyadan yaşadığı korkuyu dile getirdi.

İşte bazı paylaşımlar şu şekilde:

"Fena korkuttu. Beklemiyordum. Epeydir olmuyordu. Ses korkutuyor daha çok. Bomba patlar gibi gümmm diye bir ses. Geçmiş olsun hepimize."

Şiddetli bir sarsıntı oldu. 5,5 siddetindeydi. Bulunduğum Ev sağa sola kolonlarindan sallandı. Hepimize çok geçmiş olsun.

Bayram bayram allahım beterinden korusun inşallah





Son dakika haberinin ayrıntıları geliyor...