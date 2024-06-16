Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Bayramın ilk günü Malatya'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli son dakika duyurdu

Bayramın ilk günü Malatya'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli son dakika duyurdu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kurban Bayramı'nın ilk gününde Malatya'da 4.4 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli depreme ilişkin son dakika verileri açıkladı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından bölgede şiddetli artçılar yaşanmaya devam ediyor. Kurban Bayramı'nın ilk günde Malatya'da korkutan bir deprem daha meydana geldi.  AFAD ve Kandilli depreme ilişkin son dakika verileri açıkladı.

MALATYA'DA 4.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFAD verilerine göre Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 20:24:51 sıralarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 7.0 km derinliğinde yaşandı.

Bayramın ilk günü Malatya'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli son dakika duyurdu - 1. Resim

Kandilli ise depremin büyüklüğünü 4.4 olarak teyit etti. Kandilliye göre deprem Akçadağ Çevirme mevkiinde yerin 5.0 km derinliğinde yaşandı.

AKILLARA 6 ŞUBAT GELDİ, VATANDAŞLAR KENDİNİ SOKAĞA ATTI

Korkutan deprem sonrası vatandaşların aklına 6 Şubat depremleri geldi. 4.4'lük şiddetli depremde bazı vatandaşlar panikle kendilerini sokağa attı.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

6 Şubat depremlerinde en büyük yarayı alan illerin başında gelen Malatya'da yaşanan korkutan deprem Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman ve Gaziantep başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi.

Depreme ilişkin şuanda herhangi bir maddi hasar bildirilmedi.

Kent genelinde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı depremde bazı vatandaşlar panikle kendilerini sokağa attı.

DEPREM FENA KORKUTTU

Malatya'da yaşanan şiddetli artçı 6 Şubat depremlerini atlatan vatandaşlara o günü hatırlattı. Birçok vatandaş sosyal medyadan yaşadığı korkuyu dile getirdi.

İşte bazı paylaşımlar şu şekilde:

"Fena korkuttu. Beklemiyordum. Epeydir olmuyordu. Ses korkutuyor daha çok. Bomba patlar gibi gümmm diye bir ses. Geçmiş olsun hepimize."

Bayramın ilk günü Malatya'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli son dakika duyurdu - 2. Resim

Şiddetli bir sarsıntı oldu. 5,5 siddetindeydi. Bulunduğum Ev sağa sola kolonlarindan sallandı. Hepimize çok geçmiş olsun.

Bayramın ilk günü Malatya'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli son dakika duyurdu - 3. Resim

Bayram bayram allahım beterinden korusun inşallah
Bayramın ilk günü Malatya'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli son dakika duyurdu - 4. Resim

Son dakika haberinin ayrıntıları geliyor...
Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kurbanda trajik sahne! Et verilmedi diye kendini elektrik direğine astı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı! Aydın’da ormanlık alan cayır cayır yanıyor - GündemAydın'da orman yangınıBayramın ilk günü kabus oldu! 16 bin acemi kasap kurban yerine kendini kesti - GündemBayram klasiği! Kasaba para vermeyelim diye...Bayram sabahı 500 bin TL'lik altın vurgunu! Herkes kurban keserken onlar kuyumcuyu soydu - GündemBayram sabahı 500 bin TL'lik altın vurgunuFotoğraflarla Gazze'de Kurban Bayramı... Filistinliler enkaz arasında namaz kıldı, kurban kesti - GündemEnkaz arasında namaz kıldılar, kurban kestilerErdoğan'dan bayram diplomasisi! Ülke liderleriyle peş peşe görüşmeler - GündemErdoğan'dan bayramda Gazze diplomasisi!Bayramın ilk gününde feci kaza: 5 yaralı - GündemFeci kazada araç hurdaya döndü! Yaralılar var
Sonraki Haber Yükleniyor...