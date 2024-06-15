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Kahramanmaraş Göksun’da 3.1’lik depremin derinliği 2 km ölçüldü

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kahramanmaraş Göksun’da 3.1’lik depremin derinliği 2 km ölçüldü

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

15 Haziran günü Kahramanmaraş'ta meydana gelen sarsıntının ardından vatandaşlar deprem mi oldu, nerede aramasını yaparken Kandilli Rasathanesi son depremler listesi de araştırıldı.

Bugün öğlen saatlerinde Göksun'da sarsıntı hissedilmesinin ardından depremin şiddeti, konumu ve derinliği araştırılırken AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri sayesinde anlık olarak detaylara ulaşabiliyoruz.

KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM Mİ OLDU?

15 Haziran günü 12.52'de Göksun'da 3.1 şiddetinde deprem olurken derinliği 2 km olarak ölçüldü. Sarsıntı, Maraş'ın birçok ilçesinde hissedildi.

Kahramanmaraş Göksun’da 3.1’lik depremin derinliği 2 km ölçüldü - 1. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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