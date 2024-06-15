Kahramanmaraş Göksun’da 3.1’lik depremin derinliği 2 km ölçüldü
Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
15 Haziran günü Kahramanmaraş'ta meydana gelen sarsıntının ardından vatandaşlar deprem mi oldu, nerede aramasını yaparken Kandilli Rasathanesi son depremler listesi de araştırıldı.
Bugün öğlen saatlerinde Göksun'da sarsıntı hissedilmesinin ardından depremin şiddeti, konumu ve derinliği araştırılırken AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri sayesinde anlık olarak detaylara ulaşabiliyoruz.
KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM Mİ OLDU?
15 Haziran günü 12.52'de Göksun'da 3.1 şiddetinde deprem olurken derinliği 2 km olarak ölçüldü. Sarsıntı, Maraş'ın birçok ilçesinde hissedildi.
Düzenleyen: Sumru Tarhan - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi