Kahramanmaraş Göksun’da 3.1’lik depremin derinliği 2 km ölçüldü

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 15 Haziran 2024 13:13 - Güncelleme: 15 Haziran 2024 13:16 - Güncelleme:

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15 Haziran günü Kahramanmaraş'ta meydana gelen sarsıntının ardından vatandaşlar deprem mi oldu, nerede aramasını yaparken Kandilli Rasathanesi son depremler listesi de araştırıldı.