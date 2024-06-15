Muğla'da korkutan deprem! Datça sallandı, AFAD verileri paylaştı
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Son deprem haberi Muğla'dan geldi. AFAD saat 08:11'de meydana gelen Datça merkezli depreme ilişkin ilk verileri paylaştı. İşte bölgede son durum...
Yurdun dört bir yanından yürekleri ağza getiren haberler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Aydın, Denizli, İzmir ve Manisa'dan da hissedilen sarsıntı vatandaşlara büyük panik yaşatmıştı. Muğla'da bu sabah bir deprem daha oldu. AFAD Datça merkezli depreme ilişkin ilk verileri paylaştı.
DATÇA'DA DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre depremin merkez üssü Datça olarak duyuruldu. Saat 08:11'de meydana gelen 3,3 büyüklüğündeki depremin derinliği ise 13 kilometre olarak belirlendi. Şuan için herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı öğrenildi.
BU VİDEO DİKKATİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...
Kaynak: Türkiye Gazetesi