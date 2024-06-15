Muğla'da korkutan deprem! Datça sallandı, AFAD verileri paylaştı

Son deprem haberi Muğla'dan geldi. AFAD saat 08:11'de meydana gelen Datça merkezli depreme ilişkin ilk verileri paylaştı. İşte bölgede son durum...

Yurdun dört bir yanından yürekleri ağza getiren haberler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Aydın, Denizli, İzmir ve Manisa'dan da hissedilen sarsıntı vatandaşlara büyük panik yaşatmıştı. Muğla'da bu sabah bir deprem daha oldu. AFAD Datça merkezli depreme ilişkin ilk verileri paylaştı.

DATÇA'DA DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre depremin merkez üssü Datça olarak duyuruldu. Saat 08:11'de meydana gelen 3,3 büyüklüğündeki depremin derinliği ise 13 kilometre olarak belirlendi. Şuan için herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı öğrenildi.

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Oynat Kızının ses kayıtlarına ulaşan acılı baba 6 şubatı tekrardan yaşadı 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinde en ağır yıkımı yaşayan Hatay'da, kızının enkaz altından gönderdiği 'Galiba ben de öleceğim' mesajıyla yıkılan baba, ortaya çıkan yeni mesajlarla bir kez daha yıkıldı. Aynı telefonda aylar sonra 13 tane ses kaydı bulmasıyla 6 Şubat'ı yeniden yaşadığını söyleyen acılı baba, "3 tanesini dinledikten sonra 2 gün hastanede kaldım" dedi.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.