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Malatya'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli duyurdu

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Malatya&#039;da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli duyurdu

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Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3,2 büyüklüğünde bir deprem oldu. Saat 21.19 sıralarında meydana gelen deprem, yerin 9,77 kilometre derinliğinde kaydedildi. AFAD ve Kandilli, depreme yönelik verileri paylaştı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından bölgede şiddetli artçılar yaşanmaya devam ediyor. Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Malatya'da korkutan bir deprem daha meydana geldi.  AFAD ve Kandilli depreme ilişkin son dakika verileri açıkladı.

BU SEFER DE 3,2 İLE SALLANDI

AFAD verilerine göre Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 21.19 sıralarında 3,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 9,77 kilometre derinliğinde yaşandığı belirtildi. Kandilli ise depremin derinliğini 4 kilometre olarak kaydetti.

Malatya'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli duyurdu - 1. Resim

VATANDAŞLAR PANİK YAŞADI

Depremin ardından vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Yetkiler depremde herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığını belirtti. Binalarda maddi bir hasara da rastlanılmadı.

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