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Naci Görür’den deprem kadar korkunç uyarı: Belediyeler şimdiden düşünmeli

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Naci Görür’den deprem kadar korkunç uyarı: Belediyeler şimdiden düşünmeli

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yer Bilimci ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, “Deprem molozları ya geri kazanılmalı veyahut da uluslararası yöntemlerle bertaraf edilmeli. Havayla, suyla ilişkileri kesilmeli. Bunu belediyeler şimdiden düşünmeli, deprem olduğu zaman çok geç” dedi.

Birinci derece deprem kuşağı üzerinde bulunan Amasya’nın Merzifon ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldiği programda konuşan Yer Bilimci ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, deprem molozlarının içerisinde asbest, demir, çimento, kağıt, kimyevi madde, parlayıcı madde, toksik maddelerin bulunduğuna işaret etti.

DEPREM MOLOZU UYARISI

Prof. Dr. Görür, “Eğer herkesin yaptığı gibi, İstanbul’da onu yaptılar, arabalara doldurup götürüp denize, etrafa dökerseniz kendinizi yok edersiniz. Uzun dönemde depremin öldüremediği insanları da siz çevreyi kirleterek ölümüne neden olursunuz” diye konuştu.

"BELEDİYELER ŞİMDİDEN DÜŞÜNMELİ"

Belediyelerin sorumluluk alanlarında yapıları depreme karşı dayanıklı olmaya hazırlarken muhtemel bir depremde yıkılan binaların molozlarının bertaraf edilip geri kazanımının sağlanmasını da planlaması gerektiğinin altını çizen Görür, “Bunu belediyeler şimdiden düşünmeli, deprem olduğu zaman çok geç. O kargaşa gürültüde ne yapacaklarını şaşırabilirler” şeklinde konuştu.

Programa ev sahipliği yapan Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı da, depreme karşı dirençli Merzifon’u inşa etme çabası içerisinde olduklarını vurguladı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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