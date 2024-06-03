Beşar Esad'ın eşi Esma Esad’a geçtiğimiz günlerde lösemi teşhisi konulmuştu

Suriye Devlet Başkanı olan Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'ın hayatını kaybetti iddialarının ardından neden öldü, hasta mıydı aramaları yapıldı. Gündeme gelen Esma Esad hakkında kimdir, kaç yaşında soruları gündeme geldi.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın eşine konulan lösemi teşhisi tüm dünyanın gündeminde yer alırken öldü mü sorusu araştırıldı. Birkaç gün önce lösemi teşhisi konulan Esma Esad hakkında bilgiler...

İran resmi haber ajansı IRNA, Esma Esad'ın hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Suriye hükümeti tarafından yapılan açıklamada da ölüm haberi açıklandı fakar bu paylaşım kısa süre sonra silindi.

ESMA ESAD KİMDİR?

11 Ağustos 1975 yılında dünyaya gelen isim, Londra'da dünyaya geldi. Suriye devlet başkanı Beşşar Esad'ın eşidir ve 3 çocuk sahibidir.

Cromwell Hastanesi'nde kardiyolog olan Fevvaz Ahras ve diplomat Seher Ahras'ın kızı olan isim, 1996 senesinde King's College'da eğitimini tamamladı.

Mezun olmasının ardından Deutsche Bank Grubu'nda çalışma hayatına başladı ve 1998 senesinde JP Morgan'da yatırım bankacılığı bölümünde çalıştı.