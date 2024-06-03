Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti

Elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarptığı kazada ağır yaralanan 2 kişi, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

Bugün saat 18.00 sıralarında Ayvacık ilçesine bağlı Baharlar köyünden Uzunalan köyüne seyir halinde olan İsmail Özpek idaresindeki 17 PB 450 plakalı otomobil, Uzunalan köyü girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarparak savruldu.

İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada sürücü İsmail Özpek ve araçta bulunan Sabire Ihmaz ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ortaokulda ortalaması düşük olanların sınıf tekrarına ŞÖK karar veriyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kabine yarın toplanıyor! Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması görüşülecek - GündemGündemde milyonların merak ettiği konu varAraçta bırakılan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Gündem4 yaşındaki çocuk arabada nefessiz kalarak can verdiYakınlarının haber alamadığı öğretmen, evinin banyosunda ölü bulundu - GündemBanyoda korkunç manzara! Öğretmenin sır ölümüKüçük çocuğun bagajda tehlikeli yolculuğu kamerada - GündemKüçük çocuğu bagajda taşıdılar, sebebi pes dedirttiTGRT Haber'de "Çözen Kazanır"la yarışma heyecanı başladı - GündemTGRT Haber'de "Çözen Kazanır"la yarışma heyecanı başladıKara Kuvvetleri Komutanlığına 25 bin uzman erbaş alınacak - GündemMSB duyurdu! 25 bin kişi alacaklar, işte şartlar
Sonraki Haber Yükleniyor...