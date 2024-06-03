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Yakınlarının haber alamadığı öğretmen, evinin banyosunda ölü bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yakınlarının haber alamadığı öğretmen, evinin banyosunda ölü bulundu

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun'da özel bir okulda görev yapan öğretmen, yakınları tarafından evinin banyosunda ölü bulundu.

Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi’nde özel bir okulda görev yapan öğretmen Hüseyin Gülbüz'den (59) haber alamayan yakınları, çilingir yardımıyla eve girdi.

BANYODA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Yakınları Gülbüz'ü banyoda yerde hareketsiz halde buldu. Olay, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. Olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri Gülbüz'ün hayatını kaybettiğini tespit etti. Hüseyin Gülbüz'ün ölümü şüpheli bulunarak, cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Samsun Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Yakınlarının haber alamadığı öğretmen, evinin banyosunda ölü bulundu - 1. Resim

Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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