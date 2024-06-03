Yakınlarının haber alamadığı öğretmen, evinin banyosunda ölü bulundu
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Samsun'da özel bir okulda görev yapan öğretmen, yakınları tarafından evinin banyosunda ölü bulundu.
Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi’nde özel bir okulda görev yapan öğretmen Hüseyin Gülbüz'den (59) haber alamayan yakınları, çilingir yardımıyla eve girdi.
BANYODA CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Yakınları Gülbüz'ü banyoda yerde hareketsiz halde buldu. Olay, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. Olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri Gülbüz'ün hayatını kaybettiğini tespit etti. Hüseyin Gülbüz'ün ölümü şüpheli bulunarak, cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Samsun Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.
Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı