Elektrikli bisiklet denize uçtu! 3 kişi yaralandı

Kocaeli'nde seyir halindeki 3 tekerlekli elektrikli bisiklet kayalıklardan denize uçtu. Kazada bisiklette bulunan 3 kadın yaralandı.

Arazi kavgası katliama döndü! Ölü ve yaralılar var

Arazi kavgası katliama döndü! Ölü ve yaralılar var

Kumyalı Caddesi sahil bandında edinilen bilgiye göre isminin Aynur olduğu öğrenilen sürücü idaresindeki 41 AUG 349 plakalı 3 tekerlekli elektrikli bisiklet, kontrolden çıkarak kayalıklardan denize uçtu.

KURTARMAK İÇİN DENİZE ATLADILAR

Sürücü ile yolcular Dilek T. ve Esra A. kanlar içinde kaldı. Durumu fark eden vatandaşlar denize atlayarak, yaralıların yardımına koştu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine de olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Esra A., o sırada denizde bulunan bota alınarak, kıyıya çıkarıldı.

BİR KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Diğer 2 yaralı ise adrese gelen ekipler ve vatandaşların yardımıyla denizden çıkarıldı. Kadınlar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Esra A'nın durumunun ağır olduğu bildirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.